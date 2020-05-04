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بريدة.. أمانة القصيم تراقب درجة حرارة المتسوقين بأسواق الخضار المركزية بطائرة درون

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بهدف الحفاظ على سلامتهم

استخدمت أمانة منطقة القصيم طائرة "درون"، تعمل وفق تقنية المسح الجوي عبر استخدام كاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف، تعمل على الذكاء الاصطناعي لمراقبة درجة حرارة المتسوقين والباعة في سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة بريدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم فيها طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ لتتخذ بعد ذلك الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

وتطبِّق أمانة منطقة القصيم حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتوعوية في أسواق الخضار والفواكه للمحافظة على السلامة العامة.


بريدة أمانة القصيم طائرة درون المسح الجوي الكاميرات الحرارية سوق الخضار والفواكه المركزي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بريدة.. أمانة القصيم تراقب درجة حرارة المتسوقين بأسواق الخضار المركزية بطائرة درون
سبق

استخدمت أمانة منطقة القصيم طائرة "درون"، تعمل وفق تقنية المسح الجوي عبر استخدام كاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف، تعمل على الذكاء الاصطناعي لمراقبة درجة حرارة المتسوقين والباعة في سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة بريدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم فيها طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ لتتخذ بعد ذلك الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

وتطبِّق أمانة منطقة القصيم حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتوعوية في أسواق الخضار والفواكه للمحافظة على السلامة العامة.


04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:45 PM

بريدة.. أمانة القصيم تراقب درجة حرارة المتسوقين بأسواق الخضار المركزية بطائرة درون

ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بهدف الحفاظ على سلامتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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استخدمت أمانة منطقة القصيم طائرة "درون"، تعمل وفق تقنية المسح الجوي عبر استخدام كاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف، تعمل على الذكاء الاصطناعي لمراقبة درجة حرارة المتسوقين والباعة في سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة بريدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم فيها طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ لتتخذ بعد ذلك الإجراءات الوقائية بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

وتطبِّق أمانة منطقة القصيم حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتوعوية في أسواق الخضار والفواكه للمحافظة على السلامة العامة.


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