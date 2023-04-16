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تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً

تتعمق تدريجياً من السبت بسحب رعدية ممطرة تبلغ ذروتها الاثنين

توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد.

وأضاف: تتعمق تدريجياً للمناطق الداخلية من السبت بسحب رعدية ممطرة يبلغ مدى انتشارها منتصف ونهاية الإثنين.

وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول.

خبير الارصاد حسن كراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً
سبق

توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد.

وأضاف: تتعمق تدريجياً للمناطق الداخلية من السبت بسحب رعدية ممطرة يبلغ مدى انتشارها منتصف ونهاية الإثنين.

وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
03:38 PM

تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً

تتعمق تدريجياً من السبت بسحب رعدية ممطرة تبلغ ذروتها الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,825

توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد.

وأضاف: تتعمق تدريجياً للمناطق الداخلية من السبت بسحب رعدية ممطرة يبلغ مدى انتشارها منتصف ونهاية الإثنين.

وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول.

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