وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول.

وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد.

توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً.

تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً. وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد. وأضاف: تتعمق تدريجياً للمناطق الداخلية من السبت بسحب رعدية ممطرة يبلغ مدى انتشارها منتصف ونهاية الإثنين. وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 03:38 PM

تنطلق من الشمال.. "كراني" يتحدث عن حالة تقلبات جوية تبدأ غداً تتعمق تدريجياً من السبت بسحب رعدية ممطرة تبلغ ذروتها الاثنين





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توقع خبير الارصاد حسن كراني أن حالة عدم استقرار جوي تبدأ من الشمال غداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر" :حالة عدم استقرار ترحل وأخرى تبدأ من الشمال نهار الغد.

وأضاف: تتعمق تدريجياً للمناطق الداخلية من السبت بسحب رعدية ممطرة يبلغ مدى انتشارها منتصف ونهاية الإثنين.

وتابع: أمطار غزيرة على الوسط، القطاع الشرقي، المصايف وجنوباً حتى جازان+ برد+رياح هابطة، تدهور رؤية+سيول.