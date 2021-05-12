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خادم الحرمين يتلقى التهاني بعيد الفطر المبارك من ملوك وقادة العالم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والازدهار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، هنأ دولته فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.
وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

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خادم الحرمين يتلقى التهاني بعيد الفطر المبارك من ملوك وقادة العالم
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والازدهار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، هنأ دولته فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.
وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
09:22 PM
اخر تعديل
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:41 PM

خادم الحرمين يتلقى التهاني بعيد الفطر المبارك من ملوك وقادة العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والازدهار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان، هنأ دولته فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.
وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

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