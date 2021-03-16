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"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 12 ظهراً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والعُلا، والعيص، والمهد، وخيبر.

وبيّنت أن الحالة بدأت من الثانية فجراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنوّرة عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والعُلا، والعيص، والمهد، وخيبر.

وبيّنت أن الحالة بدأت من الثانية فجراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:15 AM

"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 12 ظهراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والعُلا، والعيص، والمهد، وخيبر.

وبيّنت أن الحالة بدأت من الثانية فجراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

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