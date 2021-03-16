"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 12 ظهراً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم, تضمنت عوالق ترابية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية، والعُلا، والعيص، والمهد، وخيبر.

وبيّنت أن الحالة بدأت من الثانية فجراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.