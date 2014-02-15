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"التركي": لا تشترِ أرضًا دون صك.. والبناء على أراضٍ عشوائية سيتم إزالته

قال: لن يتم إيصال كهرباء للعشوائيات.. والحل: التملُّك عبر "إحكام"

ردَّ أمين محافظة جدة صالح التركي على سؤال طرحه عبدالله المديفر، مُقدِّم برنامج "في الصورة"، عن كيفية ضمان عدم تشكُّل عشوائيات جديدة في جدة من خلال شراء أراضٍ عشوائية واعتداءات جديدة، كما في الماضي، قائلاً: "الموضوع وارد لدينا بأن تنشأ أحياء عشوائية جديدة، ولكن الذي ليس واردًا أن نتعامل مع تلك الاعتداءات كما في السابق. فيما مضى كان هناك تعاطف معهم، ويتم إيصال الكهرباء، ويتقدم بالتملك عليها. هؤلاء أقول لهم: لا تشترِ أرضًا دون صك، لن يكون هناك تعاطف. الدولة وضعت قواعد، ولن يتم إيصال الكهرباء دون صك، وإذا وصلت الكهرباء دون صك سيتم إزالة المبنى".

وطالب "التركي" المواطنين بعدم شراء الأراضي بوثيقة تؤكد أنه غير مقبول في الوقت الحالي، مضيفًا بأن منصة إحكام وضعت حدًّا وأسسًا وشروطًا للاستحكام.

وأشار إلى أن "الحل الأمثل هو شراء أرض في مخطط، وأن تطلب رخصة نظامية.. وغير ذلك سيتم إزالة التعديات".


جدة أمانة جدة أمين جدة صالح التركي العشوائيات عبدالله المديفر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التركي": لا تشترِ أرضًا دون صك.. والبناء على أراضٍ عشوائية سيتم إزالته
سبق

ردَّ أمين محافظة جدة صالح التركي على سؤال طرحه عبدالله المديفر، مُقدِّم برنامج "في الصورة"، عن كيفية ضمان عدم تشكُّل عشوائيات جديدة في جدة من خلال شراء أراضٍ عشوائية واعتداءات جديدة، كما في الماضي، قائلاً: "الموضوع وارد لدينا بأن تنشأ أحياء عشوائية جديدة، ولكن الذي ليس واردًا أن نتعامل مع تلك الاعتداءات كما في السابق. فيما مضى كان هناك تعاطف معهم، ويتم إيصال الكهرباء، ويتقدم بالتملك عليها. هؤلاء أقول لهم: لا تشترِ أرضًا دون صك، لن يكون هناك تعاطف. الدولة وضعت قواعد، ولن يتم إيصال الكهرباء دون صك، وإذا وصلت الكهرباء دون صك سيتم إزالة المبنى".

وطالب "التركي" المواطنين بعدم شراء الأراضي بوثيقة تؤكد أنه غير مقبول في الوقت الحالي، مضيفًا بأن منصة إحكام وضعت حدًّا وأسسًا وشروطًا للاستحكام.

وأشار إلى أن "الحل الأمثل هو شراء أرض في مخطط، وأن تطلب رخصة نظامية.. وغير ذلك سيتم إزالة التعديات".


14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:49 PM

"التركي": لا تشترِ أرضًا دون صك.. والبناء على أراضٍ عشوائية سيتم إزالته

قال: لن يتم إيصال كهرباء للعشوائيات.. والحل: التملُّك عبر "إحكام"

A A A
هادي العصيمي - جدة
15
8,481

ردَّ أمين محافظة جدة صالح التركي على سؤال طرحه عبدالله المديفر، مُقدِّم برنامج "في الصورة"، عن كيفية ضمان عدم تشكُّل عشوائيات جديدة في جدة من خلال شراء أراضٍ عشوائية واعتداءات جديدة، كما في الماضي، قائلاً: "الموضوع وارد لدينا بأن تنشأ أحياء عشوائية جديدة، ولكن الذي ليس واردًا أن نتعامل مع تلك الاعتداءات كما في السابق. فيما مضى كان هناك تعاطف معهم، ويتم إيصال الكهرباء، ويتقدم بالتملك عليها. هؤلاء أقول لهم: لا تشترِ أرضًا دون صك، لن يكون هناك تعاطف. الدولة وضعت قواعد، ولن يتم إيصال الكهرباء دون صك، وإذا وصلت الكهرباء دون صك سيتم إزالة المبنى".

وطالب "التركي" المواطنين بعدم شراء الأراضي بوثيقة تؤكد أنه غير مقبول في الوقت الحالي، مضيفًا بأن منصة إحكام وضعت حدًّا وأسسًا وشروطًا للاستحكام.

وأشار إلى أن "الحل الأمثل هو شراء أرض في مخطط، وأن تطلب رخصة نظامية.. وغير ذلك سيتم إزالة التعديات".


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