"الائتلاف": السعودية تقدِّم تسهيلات مميزة للحجاج السوريين.. ومزاعم المنع كاذبة

نفى مزاعم وزير أوقاف النظام مؤكدًا: لجنة الحج العليا مستمرة منذ 7 سنوات

نفى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مزاعم وزير أوقاف النظام السوري حول منع حجاج سوريا، وأكد أنها كاذبة، حسب "العربية".

وتفصيلاً، جدد الائتلاف في بيان له أمس السبت تقديره لجهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تقديم كامل التسهيلات للحجاج السوريين من أجل أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وأضاف الائتلاف: إن لجنة الحج السورية العليا التابعة للائتلاف الوطني مستمرة منذ سبع سنوات، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، في تقديم خدماتها لجميع السوريين، الذين يتمكنون عامًا بعد عام من أداء هذه الفريضة في ظل رعاية وتنسيق وخدمات متميزة.

وأوضح أن العقد الناظم للحج السوري لموسم 1440 هـ - 2019م ينص على زيادة حصة سوريا لتصل إلى 22.500 حاج، وتوقَّع زيادتها خلال السنوات المقبلة.

وعبَّر عن حرصه الدائم على ضمان وصول خدمات لجنة الحج العليا للمواطنين السوريين كافة من أنحاء سوريا دون أي استثناء.

وجدّد باسم جميع أبناء الشعب السوري شكره وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين وحكومة السعودية على التسهيلات التي تقدمها، وللجهود التي تبذلها في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير الرعاية والخدمات اللازمة للحجاج السوريين بشكل خاص.