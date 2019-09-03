مسؤول ألماني في صندوق النقد الدولي يكشف عن موقف طريف مع والديه

قال إن المملكة من أكبر الداعمين وتملك 2% من حق التصويت

طرح الألماني "كريستوف دوزنبرغ" نائب مدير إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي، سؤالاً بريئاً اليوم في الجلسة الختامية لورشة عمل "دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية" التي تنظمها وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ مفاده: "ما الفرق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟".

وقبل أن يجيب المختصون في القطاع المالي والإعلاميون والاقتصاديون وكُتاب الرأي-وهم الفئة المستهدفة-، أجاب السائل نفسه، وقال: "هذا السؤال كثيراً ما يلقيه والديّ على مسامعي! بل يقولان: هل أنت تعمل في الصندوق أم البنك؟".

واستطرد في حديثه للتعريف بالمهام قائلاً: "يعود قرار إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأميركية في يوليو 1944، حيث كانت الدول الأربع والأربعين الممثلة فيه تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي.

وأضاف: "الصندوق هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، ويعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، ويركز على قضايا الاقتصاد بشكل عام، في حين أن البنك الدولي يركز بشكل رئيسي على الحد من الفقر في الدول الأعضاء، وقروض صندوق النقد الدولي قصيرة الأجل نسبياً".

وتابع: "أما البنك الدولي فيهدف إلى تقديم المساعدات المالية والفنية للدول الفقيرة لإجراء الإصلاحات وتنفيذ مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه والكهرباء، والمساعدات التي يقدمها البنك الدولي طويلة الأجل".

وكشف "كريستوف دوزنبرغ" عن أن السعودية من بين أكبر الداعمين لصندوق النقد الدولي، ولها ممثل في المجلس التنفيذي، كما أن حق التصويت للمملكة 2%، وهذه النسبة لا علاقة لها بحجم الإيداعات المالية.

وكانت فعاليات ورشة "دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية" التي تنظمها وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اختتمت اليوم بعدما شهدت عدداً من الجلسات حملت عناوين مهمة وهادفة منها: استضافة المملكة لقمة العشرين 2020 في الرياض، ودور الصندوق كعضو دائم، وأيضاً مشاورات المادة الرابعة.