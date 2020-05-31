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للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتجاوز 8 آلاف

السلطات الصحية: وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 182143

سجلت السلطات الهندية اليوم الأحد 8380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 182143.

بذلك تُحَطّم الهند لليوم الثالث على التوالي الأرقام القياسية في معدلات الإصابة اليومية؛ حيث سجلت 7964 حالة ليوم الجمعة و7466 ليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بالفيروس زادت بواقع 193 حالة خلال اليوم الماضي، لتبلغ 5164؛ بينما وصل عدد المتعافين إلى 86984.

ووفق "روسيا اليوم"، قررت الحكومة الهندية أمس السبت تمديد نظام العزل، توازيًا مع تخفيف الإجراءات التقييدية تدريجيًّا في المناطق التي لا تشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس.

وفي ما يسمى بـ"مناطق الاحتواء"؛ حيث يتزايد عدد المصابين، ستظل القيود سارية حتى 30 يونيو. أما المناطق الأخرى، فستبدأ اعتبارًا من 8 يونيو الخروج التدريجي من الإغلاق؛ حيث ستفتح فيها المعابد والمساجد والكنائس والمزارات الدينية أبوابها، كما سيُسمح فيها بفتح الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية.

الهند فيروس كورونا الجديد

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للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتجاوز 8 آلاف
سبق

سجلت السلطات الهندية اليوم الأحد 8380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 182143.

بذلك تُحَطّم الهند لليوم الثالث على التوالي الأرقام القياسية في معدلات الإصابة اليومية؛ حيث سجلت 7964 حالة ليوم الجمعة و7466 ليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بالفيروس زادت بواقع 193 حالة خلال اليوم الماضي، لتبلغ 5164؛ بينما وصل عدد المتعافين إلى 86984.

ووفق "روسيا اليوم"، قررت الحكومة الهندية أمس السبت تمديد نظام العزل، توازيًا مع تخفيف الإجراءات التقييدية تدريجيًّا في المناطق التي لا تشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس.

وفي ما يسمى بـ"مناطق الاحتواء"؛ حيث يتزايد عدد المصابين، ستظل القيود سارية حتى 30 يونيو. أما المناطق الأخرى، فستبدأ اعتبارًا من 8 يونيو الخروج التدريجي من الإغلاق؛ حيث ستفتح فيها المعابد والمساجد والكنائس والمزارات الدينية أبوابها، كما سيُسمح فيها بفتح الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:40 AM

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتجاوز 8 آلاف

السلطات الصحية: وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 182143

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت السلطات الهندية اليوم الأحد 8380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 182143.

بذلك تُحَطّم الهند لليوم الثالث على التوالي الأرقام القياسية في معدلات الإصابة اليومية؛ حيث سجلت 7964 حالة ليوم الجمعة و7466 ليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن حصيلة الوفيات بالفيروس زادت بواقع 193 حالة خلال اليوم الماضي، لتبلغ 5164؛ بينما وصل عدد المتعافين إلى 86984.

ووفق "روسيا اليوم"، قررت الحكومة الهندية أمس السبت تمديد نظام العزل، توازيًا مع تخفيف الإجراءات التقييدية تدريجيًّا في المناطق التي لا تشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس.

وفي ما يسمى بـ"مناطق الاحتواء"؛ حيث يتزايد عدد المصابين، ستظل القيود سارية حتى 30 يونيو. أما المناطق الأخرى، فستبدأ اعتبارًا من 8 يونيو الخروج التدريجي من الإغلاق؛ حيث ستفتح فيها المعابد والمساجد والكنائس والمزارات الدينية أبوابها، كما سيُسمح فيها بفتح الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية.

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