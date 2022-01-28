تنطلق فعالية "الألعاب والرياضات الإلكترونية" المقدمة من مركز دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، الأحد المقبل في برج المملكة-فندق الفورسيزون بالرياض، التي تجمع رواد الأعمال والمُقبلين على سوق العمل الحُر مع أصحاب الخبرات والتجارب والمستثمرين والجهات ذات العلاقة . وستسلط الضوء على سوق الألعاب الإلكترونية، وتنوُّع أقسامه، ومساندة وتوجيه المهتمين في هذا المجال والراغبين في بدء مشروعهم الخاص نحو أهم المسارات، إضافة إلى توفير مساحات لتبادل الخبرات والاقتراحات ولمحات عن التشريعات المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية . وستشهد الفعالية التي ستفتح أبوابها من الخامسة مساء حتى التاسعة مساء جلسات حوارية مع الخبراء في عالم الألعاب، وورش عمل في المجال، ومنطقة استشارات، يوجد بها عدد من المختصين، ومعرضًا مصاحبًا للموردين والجهات الداعمة، إضافة لـ "عيش التجربة"، وهي منطقة مجهزة بألعاب الواقع الافتراضي .

الرياض تستضيف فعالية تُسلِّط الضوء على سوق الألعاب الإلكترونية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-28 تنطلق فعالية "الألعاب والرياضات الإلكترونية" المقدمة من مركز دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، الأحد المقبل في برج المملكة-فندق الفورسيزون بالرياض، التي تجمع رواد الأعمال والمُقبلين على سوق العمل الحُر مع أصحاب الخبرات والتجارب والمستثمرين والجهات ذات العلاقة .



وستسلط الضوء على سوق الألعاب الإلكترونية، وتنوُّع أقسامه، ومساندة وتوجيه المهتمين في هذا المجال والراغبين في بدء مشروعهم الخاص نحو أهم المسارات، إضافة إلى توفير مساحات لتبادل الخبرات والاقتراحات ولمحات عن التشريعات المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية .



وستشهد الفعالية التي ستفتح أبوابها من الخامسة مساء حتى التاسعة مساء جلسات حوارية مع الخبراء في عالم الألعاب، وورش عمل في المجال، ومنطقة استشارات، يوجد بها عدد من المختصين، ومعرضًا مصاحبًا للموردين والجهات الداعمة، إضافة لـ "عيش التجربة"، وهي منطقة مجهزة بألعاب الواقع الافتراضي .

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 10:58 PM

الرياض تستضيف فعالية تُسلِّط الضوء على سوق الألعاب الإلكترونية يقدمها مركز دلني وتجمع المقبلين على سوق العمل الحر مع أصحاب الخبرات





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تنطلق فعالية "الألعاب والرياضات الإلكترونية" المقدمة من مركز دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، الأحد المقبل في برج المملكة-فندق الفورسيزون بالرياض، التي تجمع رواد الأعمال والمُقبلين على سوق العمل الحُر مع أصحاب الخبرات والتجارب والمستثمرين والجهات ذات العلاقة .



وستسلط الضوء على سوق الألعاب الإلكترونية، وتنوُّع أقسامه، ومساندة وتوجيه المهتمين في هذا المجال والراغبين في بدء مشروعهم الخاص نحو أهم المسارات، إضافة إلى توفير مساحات لتبادل الخبرات والاقتراحات ولمحات عن التشريعات المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية .



وستشهد الفعالية التي ستفتح أبوابها من الخامسة مساء حتى التاسعة مساء جلسات حوارية مع الخبراء في عالم الألعاب، وورش عمل في المجال، ومنطقة استشارات، يوجد بها عدد من المختصين، ومعرضًا مصاحبًا للموردين والجهات الداعمة، إضافة لـ "عيش التجربة"، وهي منطقة مجهزة بألعاب الواقع الافتراضي .