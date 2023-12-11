النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم الرياض ينفذ ورشة عمل لتخفيف الأعباء الإدارية على منسوبيه العاملين

تستمر لمدة ثلاثة أيام

‏‏نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم بمدارس الفرسان بشمال الرياض وفي المدارس السعودية الأهلية بحي المنار، ورشة عمل مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وقد افتتح اليوم الأول بالفترة الأولى الخاصة بمديري ومديرات الإدارات والفترة الثانية قادة وقائدات المدارس ورائدات نشاط واليوم الثاني سيكون لوكلاء ووكيلات المدارس والمعلمين والمعلمات والفترة الثانية مرشدين ومرشدات طلابيات والمساعدات الإداريات والأربعاء الاختتام ويستهدف الروضات من مديرات ومنسوبات .

وبين مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري ‏أن هذه المبادرة تأتي تبعاً لبرنامج التحول الوطني 2030 كأحد البرامج الوطنية في المملكة حيث قامت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون المدرسية بإطلاق مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية ولتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة .

من جانبها أوضحت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض ريم بنت محمد الراشد أن المبادرة ستسهم في التركيز على المهمة الأساسية في تعليم الطلاب والطالبات وتحديد حجم الأعمال التي تمارسها الوحدات التنظيمية والموارد البشرية في كل منها وتطوير الأطر التنظيمية والإجراءات والتي تهدف كمبادرة على مستوى وزارة التعليم إلى زيادة كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي لإدارات التعليم والمكاتب والمدارس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم الرياض ينفذ ورشة عمل لتخفيف الأعباء الإدارية على منسوبيه العاملين
سبق

‏‏نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم بمدارس الفرسان بشمال الرياض وفي المدارس السعودية الأهلية بحي المنار، ورشة عمل مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وقد افتتح اليوم الأول بالفترة الأولى الخاصة بمديري ومديرات الإدارات والفترة الثانية قادة وقائدات المدارس ورائدات نشاط واليوم الثاني سيكون لوكلاء ووكيلات المدارس والمعلمين والمعلمات والفترة الثانية مرشدين ومرشدات طلابيات والمساعدات الإداريات والأربعاء الاختتام ويستهدف الروضات من مديرات ومنسوبات .

وبين مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري ‏أن هذه المبادرة تأتي تبعاً لبرنامج التحول الوطني 2030 كأحد البرامج الوطنية في المملكة حيث قامت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون المدرسية بإطلاق مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية ولتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة .

من جانبها أوضحت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض ريم بنت محمد الراشد أن المبادرة ستسهم في التركيز على المهمة الأساسية في تعليم الطلاب والطالبات وتحديد حجم الأعمال التي تمارسها الوحدات التنظيمية والموارد البشرية في كل منها وتطوير الأطر التنظيمية والإجراءات والتي تهدف كمبادرة على مستوى وزارة التعليم إلى زيادة كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي لإدارات التعليم والمكاتب والمدارس.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
04:38 PM

تعليم الرياض ينفذ ورشة عمل لتخفيف الأعباء الإدارية على منسوبيه العاملين

تستمر لمدة ثلاثة أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
76

‏‏نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم بمدارس الفرسان بشمال الرياض وفي المدارس السعودية الأهلية بحي المنار، ورشة عمل مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وقد افتتح اليوم الأول بالفترة الأولى الخاصة بمديري ومديرات الإدارات والفترة الثانية قادة وقائدات المدارس ورائدات نشاط واليوم الثاني سيكون لوكلاء ووكيلات المدارس والمعلمين والمعلمات والفترة الثانية مرشدين ومرشدات طلابيات والمساعدات الإداريات والأربعاء الاختتام ويستهدف الروضات من مديرات ومنسوبات .

وبين مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري ‏أن هذه المبادرة تأتي تبعاً لبرنامج التحول الوطني 2030 كأحد البرامج الوطنية في المملكة حيث قامت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون المدرسية بإطلاق مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية ولتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة .

من جانبها أوضحت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض ريم بنت محمد الراشد أن المبادرة ستسهم في التركيز على المهمة الأساسية في تعليم الطلاب والطالبات وتحديد حجم الأعمال التي تمارسها الوحدات التنظيمية والموارد البشرية في كل منها وتطوير الأطر التنظيمية والإجراءات والتي تهدف كمبادرة على مستوى وزارة التعليم إلى زيادة كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي لإدارات التعليم والمكاتب والمدارس.

شارك برأيك
23
41

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,180
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,607
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,800
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,407

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة