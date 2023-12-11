تعليم الرياض ينفذ ورشة عمل لتخفيف الأعباء الإدارية على منسوبيه العاملين

تستمر لمدة ثلاثة أيام

‏‏نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم بمدارس الفرسان بشمال الرياض وفي المدارس السعودية الأهلية بحي المنار، ورشة عمل مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وقد افتتح اليوم الأول بالفترة الأولى الخاصة بمديري ومديرات الإدارات والفترة الثانية قادة وقائدات المدارس ورائدات نشاط واليوم الثاني سيكون لوكلاء ووكيلات المدارس والمعلمين والمعلمات والفترة الثانية مرشدين ومرشدات طلابيات والمساعدات الإداريات والأربعاء الاختتام ويستهدف الروضات من مديرات ومنسوبات .

وبين مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري ‏أن هذه المبادرة تأتي تبعاً لبرنامج التحول الوطني 2030 كأحد البرامج الوطنية في المملكة حيث قامت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون المدرسية بإطلاق مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية ولتقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة .

من جانبها أوضحت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض ريم بنت محمد الراشد أن المبادرة ستسهم في التركيز على المهمة الأساسية في تعليم الطلاب والطالبات وتحديد حجم الأعمال التي تمارسها الوحدات التنظيمية والموارد البشرية في كل منها وتطوير الأطر التنظيمية والإجراءات والتي تهدف كمبادرة على مستوى وزارة التعليم إلى زيادة كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي لإدارات التعليم والمكاتب والمدارس.