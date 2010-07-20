النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بر القنفذة" تقدم 150 أضحية لأسر الأيتام والمرضى وذوي الإعاقة

لإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين خلال العيد

قدمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة 150 أضحية للأسر المستفيدة من خدماتها، شملت أسر الأيتام والمرضى والمستفيدين ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من مشروع أضحية العيد.

وقال رئيس الجمعية الشيخ محمد صالح الزبيدي لـ"سبق" إن المشروع يهدف لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين الذين لا يستطيعون شراء الأضحية وتم إيصال الأضاحي لمنازل الأسر المستفيدة وفق التدابير والإجراءات الاحترازية عبر وحدة العمل التطوعي، مقدمًا شكره لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، سائلًا المولى أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أموالهم وذرياتهم ويخلف عليهم خيرًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بر القنفذة" تقدم 150 أضحية لأسر الأيتام والمرضى وذوي الإعاقة
سبق

قدمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة 150 أضحية للأسر المستفيدة من خدماتها، شملت أسر الأيتام والمرضى والمستفيدين ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من مشروع أضحية العيد.

وقال رئيس الجمعية الشيخ محمد صالح الزبيدي لـ"سبق" إن المشروع يهدف لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين الذين لا يستطيعون شراء الأضحية وتم إيصال الأضاحي لمنازل الأسر المستفيدة وفق التدابير والإجراءات الاحترازية عبر وحدة العمل التطوعي، مقدمًا شكره لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، سائلًا المولى أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أموالهم وذرياتهم ويخلف عليهم خيرًا.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
01:01 AM

"بر القنفذة" تقدم 150 أضحية لأسر الأيتام والمرضى وذوي الإعاقة

لإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين خلال العيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
258

قدمت جمعية البر الخيرية بالقنفذة 150 أضحية للأسر المستفيدة من خدماتها، شملت أسر الأيتام والمرضى والمستفيدين ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من مشروع أضحية العيد.

وقال رئيس الجمعية الشيخ محمد صالح الزبيدي لـ"سبق" إن المشروع يهدف لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين الذين لا يستطيعون شراء الأضحية وتم إيصال الأضاحي لمنازل الأسر المستفيدة وفق التدابير والإجراءات الاحترازية عبر وحدة العمل التطوعي، مقدمًا شكره لكل من ساهم في دعم هذا المشروع، سائلًا المولى أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أموالهم وذرياتهم ويخلف عليهم خيرًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,435
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,903

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة