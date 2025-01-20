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"المسعودي" يطمئن ميدانياً على انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجدة

تفقد عدداً من المدارس ومركز التطوير المهني

شهدت مدارس جدة اليوم عودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي الأول عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ووقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي ميدانياً على عدد من المدارس للاطمئنان على سير انطلاق الدراسة، استهلها بمدرسة عون بن الحارث الابتدائية بشمال جدة، حيث تجول في القاعات الدراسية، واطلع على البرامج المقدمة بالمدرسة لطلاب التربية الخاصة بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد والنادي العلمي ومبادارت المدرسة وابتكارات الطلاب، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، إلى جانب قيامه بزيارة مماثلة إلى ابتدائية محمد بن القاسم.

وتخلل الزيارة جولة على مرافق وقاعات المدرسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية التقى خلالها بعدد من معلمي المدرسة وحثهم على مضاعفة الجهود وشحذ الهمم.

وأثنى مدير عام تعليم جدة في ختام زياراته على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات على الهمم العالية والبداية المتميزة والانطلاقة الجادة والجهود التنظيمية والفنية الرائعة.

وأكد أن نسبة الحضور والانضباط وفقاً للرصد الميداني من قبل المشرفين والمشرفات كانت عالية جداً، مضيفاً أن القيادات التعليمية والإشرافية تتواجد في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لقيادات المدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم راجياً للجميع كل التوفيق.


من جهة أخرى، قام المسعودي بجولة في مركز التطوير المهني التابع لمكتب التعليم بشمال جدة، اطلع خلالها على مرافق المركز، واستمع إلى نبذة عن برامجه التدريبية المستقبلية من مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة.


جدة وزارة التعليم مدير عام التعليم بجدة سعد المسعودي الفصل الدراسي الثاني

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"المسعودي" يطمئن ميدانياً على انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجدة
سبق

شهدت مدارس جدة اليوم عودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي الأول عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ووقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي ميدانياً على عدد من المدارس للاطمئنان على سير انطلاق الدراسة، استهلها بمدرسة عون بن الحارث الابتدائية بشمال جدة، حيث تجول في القاعات الدراسية، واطلع على البرامج المقدمة بالمدرسة لطلاب التربية الخاصة بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد والنادي العلمي ومبادارت المدرسة وابتكارات الطلاب، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، إلى جانب قيامه بزيارة مماثلة إلى ابتدائية محمد بن القاسم.

وتخلل الزيارة جولة على مرافق وقاعات المدرسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية التقى خلالها بعدد من معلمي المدرسة وحثهم على مضاعفة الجهود وشحذ الهمم.

وأثنى مدير عام تعليم جدة في ختام زياراته على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات على الهمم العالية والبداية المتميزة والانطلاقة الجادة والجهود التنظيمية والفنية الرائعة.

وأكد أن نسبة الحضور والانضباط وفقاً للرصد الميداني من قبل المشرفين والمشرفات كانت عالية جداً، مضيفاً أن القيادات التعليمية والإشرافية تتواجد في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لقيادات المدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم راجياً للجميع كل التوفيق.


من جهة أخرى، قام المسعودي بجولة في مركز التطوير المهني التابع لمكتب التعليم بشمال جدة، اطلع خلالها على مرافق المركز، واستمع إلى نبذة عن برامجه التدريبية المستقبلية من مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة.


19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:41 PM

"المسعودي" يطمئن ميدانياً على انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجدة

تفقد عدداً من المدارس ومركز التطوير المهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهدت مدارس جدة اليوم عودة قوية وجادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي الأول عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ووقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي ميدانياً على عدد من المدارس للاطمئنان على سير انطلاق الدراسة، استهلها بمدرسة عون بن الحارث الابتدائية بشمال جدة، حيث تجول في القاعات الدراسية، واطلع على البرامج المقدمة بالمدرسة لطلاب التربية الخاصة بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد والنادي العلمي ومبادارت المدرسة وابتكارات الطلاب، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، إلى جانب قيامه بزيارة مماثلة إلى ابتدائية محمد بن القاسم.

وتخلل الزيارة جولة على مرافق وقاعات المدرسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية التقى خلالها بعدد من معلمي المدرسة وحثهم على مضاعفة الجهود وشحذ الهمم.

وأثنى مدير عام تعليم جدة في ختام زياراته على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات على الهمم العالية والبداية المتميزة والانطلاقة الجادة والجهود التنظيمية والفنية الرائعة.

وأكد أن نسبة الحضور والانضباط وفقاً للرصد الميداني من قبل المشرفين والمشرفات كانت عالية جداً، مضيفاً أن القيادات التعليمية والإشرافية تتواجد في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لقيادات المدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم راجياً للجميع كل التوفيق.


من جهة أخرى، قام المسعودي بجولة في مركز التطوير المهني التابع لمكتب التعليم بشمال جدة، اطلع خلالها على مرافق المركز، واستمع إلى نبذة عن برامجه التدريبية المستقبلية من مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة.


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