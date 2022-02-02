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"زين السعودية" ومصرف الراجحي يوقّعان اتفاقية تُعزز مبادرات الشمول المالي بأحدث التقنيات المتنقلة

فجرٌ جديد لخدمات ربط الحلول المصرفية بالتزامن مع مؤتمر LEAP  الدولي

وقّعت "زين السعودية" ومصرف الراجحي، اتفاقيةً تضع بموجبها "زين السعودية" خبراتها وإمكاناتها التقنية والبشرية لترقية خدمات الاتصالات وتعزيز الربط في منظومة مصرف الراجحي التي تضم الفروع وشبكة الصراف الآلي وأنظمة المراقبة، بالاعتماد على البنية التحتية لـ"زين السعودية" الأكثر تفوقًا وريادة بتقنيات متعددة من ضمنها الجيل الخامس (G5).

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال مشاركة "زين السعودية" في مؤتمر LEAP التقني العالمي، في تأكيد على دعمها ومواكبتها لأهداف المؤتمر واستراتيجية كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وكذلك البنك المركزي السعودي (ساما)، وتحديدًا مستهدفاتها لتحقيق الشمول المالي والارتقاء بقطاع التقنية المالية، مما يسهم في تحسين تجربة العميل، وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغّلين بـ"زين" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان، ورئيس العمليات المكلف في مصرف الراجحي المهندس عبدالله بن صالح العُمري، بحيث تقوم "زين السعودية" بتوفير حلول الربط لمواقع مصرف الراجحي، واسعة الانتشار في أرجاء المملكة، عبر شبكتها للجيلين الرابع والخامس (G5) وشبكات الألياف الضوئية لتضمن توفير خدمات عالية الكفاءة والموثوقية تسهم في الارتقاء بتجربة عملاء مصرف الراجحي وتدعم استراتيجيته التشغيلية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "توظف زين السعودية إمكاناتها كمزود رائد للخدمات الرقمية في المملكة في خدمة رؤية المملكة 2030، واستراتيجية الاقتصاد الرقمي الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي ورقمنة القطاع المالي والاستثمار في التقنية المالية والمنتجات المالية المبتكرة. وهذا في صلب استراتيجية زين السعودية التي تنطلق لتحقيق ذلك من نهج الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية. واليوم ندعّم هذا النهج بشراكة نوعية مع مصرف الراجحي الذي يمثل أعرق الكيانات المصرفية في المملكة".

بدوره، اعتبر رئيس العمليات المكلف في مصرف الراجحي المهندس عبدالله بن صالح العُمري أن "اختيار مصرف الراجحي لـ"زين السعودية" ارتكز إلى ما تتمتع به الشركة من خبرات وإمكانات وطاقات تقنية وبشرية مكّنتها من أن تكون رائدة في المملكة على عدة أصعدة في مجال تقنية المعلومات وخدمات ربط الشركات. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيشكل لنا ممكنًا لرفع كفاءة خدماتنا المصرفية وتحسين التكاليف التشغيلية، وبالتالي الارتقاء برحلة العميل المصرفية في فروعنا كافة".

زين السعودية مصرف الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين السعودية" ومصرف الراجحي يوقّعان اتفاقية تُعزز مبادرات الشمول المالي بأحدث التقنيات المتنقلة
سبق

وقّعت "زين السعودية" ومصرف الراجحي، اتفاقيةً تضع بموجبها "زين السعودية" خبراتها وإمكاناتها التقنية والبشرية لترقية خدمات الاتصالات وتعزيز الربط في منظومة مصرف الراجحي التي تضم الفروع وشبكة الصراف الآلي وأنظمة المراقبة، بالاعتماد على البنية التحتية لـ"زين السعودية" الأكثر تفوقًا وريادة بتقنيات متعددة من ضمنها الجيل الخامس (G5).

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال مشاركة "زين السعودية" في مؤتمر LEAP التقني العالمي، في تأكيد على دعمها ومواكبتها لأهداف المؤتمر واستراتيجية كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وكذلك البنك المركزي السعودي (ساما)، وتحديدًا مستهدفاتها لتحقيق الشمول المالي والارتقاء بقطاع التقنية المالية، مما يسهم في تحسين تجربة العميل، وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغّلين بـ"زين" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان، ورئيس العمليات المكلف في مصرف الراجحي المهندس عبدالله بن صالح العُمري، بحيث تقوم "زين السعودية" بتوفير حلول الربط لمواقع مصرف الراجحي، واسعة الانتشار في أرجاء المملكة، عبر شبكتها للجيلين الرابع والخامس (G5) وشبكات الألياف الضوئية لتضمن توفير خدمات عالية الكفاءة والموثوقية تسهم في الارتقاء بتجربة عملاء مصرف الراجحي وتدعم استراتيجيته التشغيلية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "توظف زين السعودية إمكاناتها كمزود رائد للخدمات الرقمية في المملكة في خدمة رؤية المملكة 2030، واستراتيجية الاقتصاد الرقمي الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي ورقمنة القطاع المالي والاستثمار في التقنية المالية والمنتجات المالية المبتكرة. وهذا في صلب استراتيجية زين السعودية التي تنطلق لتحقيق ذلك من نهج الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية. واليوم ندعّم هذا النهج بشراكة نوعية مع مصرف الراجحي الذي يمثل أعرق الكيانات المصرفية في المملكة".

بدوره، اعتبر رئيس العمليات المكلف في مصرف الراجحي المهندس عبدالله بن صالح العُمري أن "اختيار مصرف الراجحي لـ"زين السعودية" ارتكز إلى ما تتمتع به الشركة من خبرات وإمكانات وطاقات تقنية وبشرية مكّنتها من أن تكون رائدة في المملكة على عدة أصعدة في مجال تقنية المعلومات وخدمات ربط الشركات. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيشكل لنا ممكنًا لرفع كفاءة خدماتنا المصرفية وتحسين التكاليف التشغيلية، وبالتالي الارتقاء برحلة العميل المصرفية في فروعنا كافة".

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:22 AM

"زين السعودية" ومصرف الراجحي يوقّعان اتفاقية تُعزز مبادرات الشمول المالي بأحدث التقنيات المتنقلة

فجرٌ جديد لخدمات ربط الحلول المصرفية بالتزامن مع مؤتمر LEAP  الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت "زين السعودية" ومصرف الراجحي، اتفاقيةً تضع بموجبها "زين السعودية" خبراتها وإمكاناتها التقنية والبشرية لترقية خدمات الاتصالات وتعزيز الربط في منظومة مصرف الراجحي التي تضم الفروع وشبكة الصراف الآلي وأنظمة المراقبة، بالاعتماد على البنية التحتية لـ"زين السعودية" الأكثر تفوقًا وريادة بتقنيات متعددة من ضمنها الجيل الخامس (G5).

وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال مشاركة "زين السعودية" في مؤتمر LEAP التقني العالمي، في تأكيد على دعمها ومواكبتها لأهداف المؤتمر واستراتيجية كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وكذلك البنك المركزي السعودي (ساما)، وتحديدًا مستهدفاتها لتحقيق الشمول المالي والارتقاء بقطاع التقنية المالية، مما يسهم في تحسين تجربة العميل، وضمان إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.

وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغّلين بـ"زين" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان، ورئيس العمليات المكلف في مصرف الراجحي المهندس عبدالله بن صالح العُمري، بحيث تقوم "زين السعودية" بتوفير حلول الربط لمواقع مصرف الراجحي، واسعة الانتشار في أرجاء المملكة، عبر شبكتها للجيلين الرابع والخامس (G5) وشبكات الألياف الضوئية لتضمن توفير خدمات عالية الكفاءة والموثوقية تسهم في الارتقاء بتجربة عملاء مصرف الراجحي وتدعم استراتيجيته التشغيلية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "توظف زين السعودية إمكاناتها كمزود رائد للخدمات الرقمية في المملكة في خدمة رؤية المملكة 2030، واستراتيجية الاقتصاد الرقمي الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي ورقمنة القطاع المالي والاستثمار في التقنية المالية والمنتجات المالية المبتكرة. وهذا في صلب استراتيجية زين السعودية التي تنطلق لتحقيق ذلك من نهج الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية. واليوم ندعّم هذا النهج بشراكة نوعية مع مصرف الراجحي الذي يمثل أعرق الكيانات المصرفية في المملكة".

بدوره، اعتبر رئيس العمليات المكلف في مصرف الراجحي المهندس عبدالله بن صالح العُمري أن "اختيار مصرف الراجحي لـ"زين السعودية" ارتكز إلى ما تتمتع به الشركة من خبرات وإمكانات وطاقات تقنية وبشرية مكّنتها من أن تكون رائدة في المملكة على عدة أصعدة في مجال تقنية المعلومات وخدمات ربط الشركات. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيشكل لنا ممكنًا لرفع كفاءة خدماتنا المصرفية وتحسين التكاليف التشغيلية، وبالتالي الارتقاء برحلة العميل المصرفية في فروعنا كافة".

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