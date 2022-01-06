النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

بمساندة أمنية.. إغلاق مطعم بمكة ومصادرة وإتلاف 8 أطنان أغذية فاسدة

"حملة وجولات بلدية" طُبّقت فيها العقوبات والغرامات وفق لائحة الجزاءات

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية، أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في حي الخالدية؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، إضافة إلى مصادرة طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر، وجرى إتلاف كامل المصادرات في الموقع، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية العزيزية الفرعية عدة جولات رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية؛ لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، وأسفر عنها إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، ومصادرة وإتلاف 130 كجم لحوم وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتطبيق عقوبة الإغلاق ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من خلال الفِرَق الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية؛ داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أية ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمساندة أمنية.. إغلاق مطعم بمكة ومصادرة وإتلاف 8 أطنان أغذية فاسدة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية، أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في حي الخالدية؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، إضافة إلى مصادرة طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر، وجرى إتلاف كامل المصادرات في الموقع، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية العزيزية الفرعية عدة جولات رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية؛ لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، وأسفر عنها إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، ومصادرة وإتلاف 130 كجم لحوم وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتطبيق عقوبة الإغلاق ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من خلال الفِرَق الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية؛ داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أية ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940).

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:45 PM

بمساندة أمنية.. إغلاق مطعم بمكة ومصادرة وإتلاف 8 أطنان أغذية فاسدة

"حملة وجولات بلدية" طُبّقت فيها العقوبات والغرامات وفق لائحة الجزاءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
1,178

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية، أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في حي الخالدية؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، إضافة إلى مصادرة طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر، وجرى إتلاف كامل المصادرات في الموقع، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية العزيزية الفرعية عدة جولات رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية؛ لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، وأسفر عنها إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، ومصادرة وإتلاف 130 كجم لحوم وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتطبيق عقوبة الإغلاق ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من خلال الفِرَق الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية؛ داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أية ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,276
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,704
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,611

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة