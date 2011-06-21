10 أطنان أدوية.. دفعة جديدة من مساعدات "سلمان للإغاثة" الطبية لليمن

"الذيباني": دعم لا يقتصر على الصحة بل يشمل التعليم والحماية وغيرهما

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، دفعة من المساعدات الطبية لوزارة الصحة اليمنية، شملت 10 أطنان و200 كيلوغرام من أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية والمستهلكات الطبية المختلفة الخاصة بمستشفى الصداقة بمدينة عدن.

وأوضحت مديرة مستشفى الصداقة، الدكتورة كفاية جازعي، أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى من خلال شحنة الأدوية التي تسلمناها اليوم؛ سيسهم في التخفيف من معاناة المرضى الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة.

بدوره، بيّن مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن، صالح الذيباني، أن المملكة العربية السعودية تواصل تقديم المساعدات الطبية للشعب اليمني عبر المركز من خلال دعم مشاريع القطاع الصحي المختلفة بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن الشقيق.

وأشار "الذيباني" إلى أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لا يقتصر فقط على القطاع الصحي؛ بل يشمل قطاعات أخرى كالتعليم والإيواء والحماية، إضافة إلى مشاريع إغاثية في الأمن الغذائي وسبل العيش والمياه والإصحاح البيئي.

ويهدف مركز الملك سلمان للإغاثة لتزويد المستشفيات الحكومية اليمنية بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بكوفيد-19، والمحاليل الوريدية الضرورية للتدخل الطبي في حالات الطوارئ.