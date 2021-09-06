النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السمان" اختصاصي الأطفال كيف حقق حلمه بحفظ القرآن الكريم "عن بعد"؟

قال لـ "سبق" إن خطوته القادمة هي الحصول على القراءات العشر

انضم لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد التابعة لجمعية خيركم بجدة مطلع العام٢٠٢٠ وذلك لكي يحقق حلم الطفولة بالتشرف بإتمام حفظ كتاب الله ولاسيما أنه قد حفظ أجزاء منه في السنوات الماضية من عمره هكذا يسرد قصته مع القرآن إنه اختصاصي الأطفال أحمد رجب السمان- 37 عامًا بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويقول "السمان" لسبق : عرفت الأكاديمية عن طريق الشبكة العنكبوتية فالتحقت ببرنامج الحفظ المكثف لدى الشيخ الدكتور أحمد عمر – حفظه الله – وقد حفظت القرآن الكريم كاملاً برواية حفص والآن أقرأ على شيخي برواية شعبة ، وللقرآن تأثير كبير في كل نواحي حياتي إلى ما هو أفضل بفضل الله تعالى، ولن يعلم كلامي ويحس به إلا من جربه.

وقال "السمان" إن العديد من زملائه وأصدقائه تأثروا بانضمامه للأكاديمية فقرروا الالتحاق بها، فالعمل برأيه ليس حاجزًا أمام حفظ وتعلم كتاب الله فلكل إنسان هِمّة من الممكن أن تصل إلى عنان السماء إن نوى واستعان بالله فيما أوضح أن لكل إنسان أولويات وترتيب من حيث الأهمية وأن حفظ كتاب الله يجب أن يأتي في المرتبة الأولى.

وأكد "السمان" في الختام أن خطوته القادمة بعون الله هي الحصول على القراءات العشر، مقدمًا شكره بعد المولى عز وجل لجمعية خيركم على ما تبذله من جهود في تعليم كتاب الله الكريم، وخص بالشكر الدكتور أحمد عمر والشيخ أحمد عبد العال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السمان" اختصاصي الأطفال كيف حقق حلمه بحفظ القرآن الكريم "عن بعد"؟
سبق

انضم لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد التابعة لجمعية خيركم بجدة مطلع العام٢٠٢٠ وذلك لكي يحقق حلم الطفولة بالتشرف بإتمام حفظ كتاب الله ولاسيما أنه قد حفظ أجزاء منه في السنوات الماضية من عمره هكذا يسرد قصته مع القرآن إنه اختصاصي الأطفال أحمد رجب السمان- 37 عامًا بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويقول "السمان" لسبق : عرفت الأكاديمية عن طريق الشبكة العنكبوتية فالتحقت ببرنامج الحفظ المكثف لدى الشيخ الدكتور أحمد عمر – حفظه الله – وقد حفظت القرآن الكريم كاملاً برواية حفص والآن أقرأ على شيخي برواية شعبة ، وللقرآن تأثير كبير في كل نواحي حياتي إلى ما هو أفضل بفضل الله تعالى، ولن يعلم كلامي ويحس به إلا من جربه.

وقال "السمان" إن العديد من زملائه وأصدقائه تأثروا بانضمامه للأكاديمية فقرروا الالتحاق بها، فالعمل برأيه ليس حاجزًا أمام حفظ وتعلم كتاب الله فلكل إنسان هِمّة من الممكن أن تصل إلى عنان السماء إن نوى واستعان بالله فيما أوضح أن لكل إنسان أولويات وترتيب من حيث الأهمية وأن حفظ كتاب الله يجب أن يأتي في المرتبة الأولى.

وأكد "السمان" في الختام أن خطوته القادمة بعون الله هي الحصول على القراءات العشر، مقدمًا شكره بعد المولى عز وجل لجمعية خيركم على ما تبذله من جهود في تعليم كتاب الله الكريم، وخص بالشكر الدكتور أحمد عمر والشيخ أحمد عبد العال.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:06 PM

"السمان" اختصاصي الأطفال كيف حقق حلمه بحفظ القرآن الكريم "عن بعد"؟

قال لـ "سبق" إن خطوته القادمة هي الحصول على القراءات العشر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
8
4,224

انضم لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد التابعة لجمعية خيركم بجدة مطلع العام٢٠٢٠ وذلك لكي يحقق حلم الطفولة بالتشرف بإتمام حفظ كتاب الله ولاسيما أنه قد حفظ أجزاء منه في السنوات الماضية من عمره هكذا يسرد قصته مع القرآن إنه اختصاصي الأطفال أحمد رجب السمان- 37 عامًا بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويقول "السمان" لسبق : عرفت الأكاديمية عن طريق الشبكة العنكبوتية فالتحقت ببرنامج الحفظ المكثف لدى الشيخ الدكتور أحمد عمر – حفظه الله – وقد حفظت القرآن الكريم كاملاً برواية حفص والآن أقرأ على شيخي برواية شعبة ، وللقرآن تأثير كبير في كل نواحي حياتي إلى ما هو أفضل بفضل الله تعالى، ولن يعلم كلامي ويحس به إلا من جربه.

وقال "السمان" إن العديد من زملائه وأصدقائه تأثروا بانضمامه للأكاديمية فقرروا الالتحاق بها، فالعمل برأيه ليس حاجزًا أمام حفظ وتعلم كتاب الله فلكل إنسان هِمّة من الممكن أن تصل إلى عنان السماء إن نوى واستعان بالله فيما أوضح أن لكل إنسان أولويات وترتيب من حيث الأهمية وأن حفظ كتاب الله يجب أن يأتي في المرتبة الأولى.

وأكد "السمان" في الختام أن خطوته القادمة بعون الله هي الحصول على القراءات العشر، مقدمًا شكره بعد المولى عز وجل لجمعية خيركم على ما تبذله من جهود في تعليم كتاب الله الكريم، وخص بالشكر الدكتور أحمد عمر والشيخ أحمد عبد العال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,444
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,827

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة