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"الغامدي" يكشف أنواع المتعاملين بالإعلام الجديد وسبب متابعة الحسابات: المنتجون 4 %

أرقام في دراسة حديثة ذكرها لـبرنامج نقطة الذي ترعاه "سبق" .. الشبكات والنقل والتداول

قال مدرب صناعة المحتوى الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي؛ إن الناس في عالم الإعلام الجديد ينقسمون بين منتج للمعلومة ومنشئ للمعرفة وآخرين يستهلكونها؛ حيث يقومون بتداولها عبر قروبات "الواتساب" للآخرين.

وأضاف، عبر برنامج نقطة، الذي ترعاه "سبق"، أن الذين ينتجون المعرفة والمعلومة منذ البدء هؤلاء قلة جداً، وأظهرت دراسة حديثة أن نسبتهم لا تتجاوز 4 %، بينما الذين يستهلكون المعلومة (96 %).

وتابع: "لذلك المحتوى هو السبب الرئيس الذي يجعل الناس يتابعون بعض الحسابات التي تأتي بمعلومات جديدة في شبكات التواصل الاجتماعي، عن حسابات أخرى ناقلة فقط للمعلومة".

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"الغامدي" يكشف أنواع المتعاملين بالإعلام الجديد وسبب متابعة الحسابات: المنتجون 4 %
سبق

قال مدرب صناعة المحتوى الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي؛ إن الناس في عالم الإعلام الجديد ينقسمون بين منتج للمعلومة ومنشئ للمعرفة وآخرين يستهلكونها؛ حيث يقومون بتداولها عبر قروبات "الواتساب" للآخرين.

وأضاف، عبر برنامج نقطة، الذي ترعاه "سبق"، أن الذين ينتجون المعرفة والمعلومة منذ البدء هؤلاء قلة جداً، وأظهرت دراسة حديثة أن نسبتهم لا تتجاوز 4 %، بينما الذين يستهلكون المعلومة (96 %).

وتابع: "لذلك المحتوى هو السبب الرئيس الذي يجعل الناس يتابعون بعض الحسابات التي تأتي بمعلومات جديدة في شبكات التواصل الاجتماعي، عن حسابات أخرى ناقلة فقط للمعلومة".

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
01:22 PM

"الغامدي" يكشف أنواع المتعاملين بالإعلام الجديد وسبب متابعة الحسابات: المنتجون 4 %

أرقام في دراسة حديثة ذكرها لـبرنامج نقطة الذي ترعاه "سبق" .. الشبكات والنقل والتداول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب صناعة المحتوى الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي؛ إن الناس في عالم الإعلام الجديد ينقسمون بين منتج للمعلومة ومنشئ للمعرفة وآخرين يستهلكونها؛ حيث يقومون بتداولها عبر قروبات "الواتساب" للآخرين.

وأضاف، عبر برنامج نقطة، الذي ترعاه "سبق"، أن الذين ينتجون المعرفة والمعلومة منذ البدء هؤلاء قلة جداً، وأظهرت دراسة حديثة أن نسبتهم لا تتجاوز 4 %، بينما الذين يستهلكون المعلومة (96 %).

وتابع: "لذلك المحتوى هو السبب الرئيس الذي يجعل الناس يتابعون بعض الحسابات التي تأتي بمعلومات جديدة في شبكات التواصل الاجتماعي، عن حسابات أخرى ناقلة فقط للمعلومة".

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