تلقّى منسوب التعليم بمحافظة بيشة منيف بن عبدالله بن ثايب، التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة بيشة كلية التربية في تخصص "تقنيات التعليم" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
"ابن ثايب" يحصد ماجستير "تقنيات التعليم" بـ"امتياز"
تلقّى منسوب التعليم بمحافظة بيشة منيف بن عبدالله بن ثايب، التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة بيشة كلية التربية في تخصص "تقنيات التعليم" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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"ابن ثايب" يحصد ماجستير "تقنيات التعليم" بـ"امتياز"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-15
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:05 PM
"ابن ثايب" يحصد ماجستير "تقنيات التعليم" بـ"امتياز"
تلقّى منسوب التعليم بمحافظة بيشة منيف بن عبدالله بن ثايب، التهاني والتبريكات؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة بيشة كلية التربية في تخصص "تقنيات التعليم" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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