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"فيصل بن فرحان" بحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الأسترالية

جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة ماريس بين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" بحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الأسترالية
سبق

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة ماريس بين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
06:19 PM

"فيصل بن فرحان" بحث العلاقات الثنائية مع وزيرة الخارجية الأسترالية

جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة ماريس بين.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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