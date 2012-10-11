أخضر "تحت 23 عامًا" يتغلب على الأردن في الدورة الدولية بالصين

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على منتخب الأردن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب وانتشو، ضمن الدورة الدولية الودية بالصين.

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق لاعب خط الوسط عبدالرحمن غريب في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، وعبدالله حسون، وعبدالإله العمري، وعون السلولي، وعبدالله اليوسف، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وراكان الشملان، وتركي العمار، وعبدالرحمن غريب، ورمزي صولان.

ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ السبت تدريباته، تحضيرًا لمواجهة مستضيف الدورة الدولية منتخب الصين مساء يوم الأحد.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب الوطني في الدورة الدولية بالصين تأني ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).