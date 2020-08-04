النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير

إصابة العديد من المواطنين بجروح ونقلهم إلى المستشفيات

أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.

وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص.

وعلق على الصورة بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".

ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعاً من الموقع وهم "بخير".

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديداً في مخزن مفرقعات بـمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظراً لضخامته.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير
سبق

أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.

وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص.

وعلق على الصورة بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".

ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعاً من الموقع وهم "بخير".

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديداً في مخزن مفرقعات بـمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظراً لضخامته.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:12 PM

بعد انفجار بيروت.. رصد أضرار في "بيت الوسط" والحريري بخير

إصابة العديد من المواطنين بجروح ونقلهم إلى المستشفيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,879

أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.

وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص.

وعلق على الصورة بالقول: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".

ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعاً من الموقع وهم "بخير".

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديداً في مخزن مفرقعات بـمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظراً لضخامته.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة