الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة

تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.
وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.
تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.
موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.
تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.
وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.
تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.
وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.