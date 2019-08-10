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الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة

تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة

تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.



وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة
سبق

تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.



وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:10 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:34 PM

الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة

تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة

A A A
محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
2,590

تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.



وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

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