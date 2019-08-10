وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.

الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة محمد المواسي سبق 2019-08-10 تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.



وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:10 PM

اخر تعديل 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:34 PM

الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة





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تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.





وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.