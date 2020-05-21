نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم؛ لافتة إلى أنها تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-21 نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم؛ لافتة إلى أنها تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 01:25 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات حتى السابعة





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نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم؛ لافتة إلى أنها تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.