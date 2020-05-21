نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم؛ لافتة إلى أنها تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة
مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات حتى السابعة
نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم؛ لافتة إلى أنها تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.حالة الطقس الأرصاد
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رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-21
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
01:25 PM
رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة
مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات حتى السابعة
نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم؛ لافتة إلى أنها تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
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