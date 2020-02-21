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للمرة الرابعة في تاريخه .. الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي

للمرة الرابعة في تاريخه توج فريق الزمالك بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على غريمه التقليدي الأهلي أمس بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعدما تبادل لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأبيض.

وبهذا الفوز واصل الزمالك احتفالاته بعدما توج بلقبه الثاني في غضون سبعة أيام، عقب حصوله على بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضي، بفوزه 3 - 1 على الترجي التونسي .

كأس السوبر مصر السوبر المصري

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للمرة الرابعة في تاريخه .. الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي
سبق

للمرة الرابعة في تاريخه توج فريق الزمالك بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على غريمه التقليدي الأهلي أمس بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعدما تبادل لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأبيض.

وبهذا الفوز واصل الزمالك احتفالاته بعدما توج بلقبه الثاني في غضون سبعة أيام، عقب حصوله على بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضي، بفوزه 3 - 1 على الترجي التونسي .

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
12:23 AM

للمرة الرابعة في تاريخه .. الزمالك بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الرابعة في تاريخه توج فريق الزمالك بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم عقب فوزه 4 - 3 بركلات الترجيح على غريمه التقليدي الأهلي أمس بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بعدما تبادل لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهما، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأبيض.

وبهذا الفوز واصل الزمالك احتفالاته بعدما توج بلقبه الثاني في غضون سبعة أيام، عقب حصوله على بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضي، بفوزه 3 - 1 على الترجي التونسي .

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