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شرطة الرياض تقبض على وافدَيْن يتاجران بشرائح اتصال مخالفة

المتهمان يقومان بتسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على "وافدَيْن من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر".

وقال "الكريديس": ثبت تورُّطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك.

وأضاف: ضُبط بحوزتهما "5244" شريحة وثلاثة أجهزة لإعادة الشحن، و14 هاتفاً محمولاً ومبالغ مالية.

وأردف المتحدث: تمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على وافدَيْن يتاجران بشرائح اتصال مخالفة
سبق

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على "وافدَيْن من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر".

وقال "الكريديس": ثبت تورُّطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك.

وأضاف: ضُبط بحوزتهما "5244" شريحة وثلاثة أجهزة لإعادة الشحن، و14 هاتفاً محمولاً ومبالغ مالية.

وأردف المتحدث: تمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:56 PM

شرطة الرياض تقبض على وافدَيْن يتاجران بشرائح اتصال مخالفة

المتهمان يقومان بتسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على "وافدَيْن من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر".

وقال "الكريديس": ثبت تورُّطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك.

وأضاف: ضُبط بحوزتهما "5244" شريحة وثلاثة أجهزة لإعادة الشحن، و14 هاتفاً محمولاً ومبالغ مالية.

وأردف المتحدث: تمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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