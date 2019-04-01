كذبة أبريل.. رصد 10 أخبار تبدو زائفة لكنها حقيقية

منها أن الجيش الأمريكي يستخدم السمك للتجسس

مع حلول يوم "كذبة أبريل"، يبذل العاملون بالصحافة والإعلام محاولاتهم للتفريق بين الأخبار الحقيقية وتلك الزائفة التي يتعمد محررون واسعو الخيال نشرها؛ بهدف خداع القراء.

وتزداد مهمة التمييز هذه صعوبة كل سنة؛ بسبب الزمن الصاخب الذي نعيش فيه، حيث تداخلت الأخبار الحقيقية والزائفة فزالت الحدود بينها.

وفي هذا التقرير ترصد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أخباراً كنا في السابق نرفضها باعتبارها "كذبة أبريل"، لكنها أصبحت الآن حقيقة، وهذه 10 أخبار غريبة لكنها حقيقية:

* الملياردير إيلون ماسك يطرح أغنية من موسيقى الراب: رجل الأعمال المشغول باستكشاف الفضاء وأنظمة المواصلات الطليعية طرح أغنية من موسيقى الراب بعنوان "أرقد بسلام هرامبي"، وذلك في إشارة إلى غوريلا في حديقة حيوان سنسيناتي بالولايات المتحدة، قتلت بإطلاق النار بعد أن سقط طفل في قفصها.

* كوميدي دون أي خبرة سياسية فاز بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في أوكرانيا، وفقاً لاستطلاعات شملت الناخبين لدى مغادرتهم مراكز الاقتراع.

تفيد الاستطلاعات بأن فولوديمير زيلينسكي، الذي لعب دور رئيس دولة في مسلسل تلفزيوني، حاز 30.4 في المائة من الأصوات، بينما فاز الزعيم الحالي بيترو بوروشينكو بـ17.8 في المائة فقط.

* يمكن تجنب لسع البعوض بالاستماع إلى الموسيقى الإلكترونية، وبالتحديد الموسيقى المسماة "داب ستيب"، وأكثر تحديداً موسيقى الفنان "سكريليكس"، وفقاً لدراسة حديثة.

"الصوت أساسي للتكاثر والحفاظ على النوع"، كما اتضح من تقرير فريق علمي دولي قام بتعريض البعوض لهذا النوع من الموسيقى؛ لبحث ما إذا كان لها تأثير طارد.

* وزير الزراعة النيجيري أودو أوغبا، زعم أن النيجيريين يستخدمون هواتفهم النقالة لجلب البيتزا من لندن على متن الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز".

"أوغبا"، الذي قال إن نيجيريا تعتمد كثيراً على الواردات الأجنبية، أثار موجة سخرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث غرّد أحد مستخدمي الموقع قائلاً: "عزيزتي شركة بريتيش إيرويز: لماذا لم تخبرينا عن خدمة إيصال البيتزا في نيجيريا؟ هل هناك تطبيق لهذه الخدمة؟".

* لعاب السمك قد يساعد على تطوير مضادات حيوية جديدة، حسب ما قال باحثون. وقد فحص علماء من جامعة أوريغون 17 نوعاً من السمك الذي تم اصطياده بالقرب من الساحل الجنوبي لكاليفورنيا، حيث يعتقدون بإمكانية استخلاص مضادات حيوية من طبقة المخاط التي تغلف القشرة.

* شطيرة برجر عملاقة بها شرائح من لحم الواغيو وطبقة من الذهب.. يبلغ ارتفاع الشطيرة 15 سم وعرضها 25 سم ووزنها ثلاثة كيلوجرامات، وتقدم في مطعم أحد الفنادق في العاصمة اليابانية طوكيو. وقد قرر فندق "جراند حياة" في طوكيو إضافة البرجر الضخم إلى قائمة الطعام لديه مقابل 100 ألف ين.

* الشرطة المسلحة اعتقلت رجلاً يشتبه بأنه كان في حالة سكر على ظهر حصانه في مدينة كارديف، لكن لم تقدم لائحة اتهام ضده.

* مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ ترك ذات مرة حقيبة ضخمة تحوي 400 ألف جنيه إسترليني في نادٍ ليلي في إكستر. وقال مالك النادي الليلي إن المغني قام بجولة قصيرة في المنطقة عام 2014 وترك كل عائدات الحفلات في النادي الليلي بالصدفة.

* يقوم الجيش الأمريكي باستخدام مخلوقات بحرية للمساعدة في رصد نشاطات معادية. يرغب العلماء باستخدام قدرات تلك المخلوقات على الاستكشاف لالتقاط إشارات لا يمكن التقاطها بالتقنيات التقليدية. مثلاً، يُعتقد أن الفقاعات التي ينتجها سمك معين تستطيع تقديم معلومات حول وجود غواصات أو مركبات مُسيّرة عن بعد في المنطقة.

* راهبة تغني وتتنافس للفوز بمبلغ مليون دولار في النسخة الإيطالية من برنامج "ستريكتلي كوم دانسنغ". تقيم الأخت كريستينا في دير بالقرب من ميلانو، وقد اشتهرت بعد أن فازت في مسابقات برنامج "ذا فويس" الغنائي وطرحت ألبومين غنائيين منذ ذلك الوقت.