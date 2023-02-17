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الأهلي يلغي عقد غروس.. ويكلف الوطني مازن بهكلي مدرباً للفريق الأول

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان غروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين.

وكلف مجلس الإدارة المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي لقيادة الفريق الأول فنيًا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لدوري أبطال آسيا.

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب كريستيان غروس على الفترة التي قضاها مدرباً للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية القادمة.

إدارة نادي الأهلي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كريستيان غروس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يلغي عقد غروس.. ويكلف الوطني مازن بهكلي مدرباً للفريق الأول
سبق

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان غروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين.

وكلف مجلس الإدارة المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي لقيادة الفريق الأول فنيًا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لدوري أبطال آسيا.

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب كريستيان غروس على الفترة التي قضاها مدرباً للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية القادمة.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
03:07 PM

الأهلي يلغي عقد غروس.. ويكلف الوطني مازن بهكلي مدرباً للفريق الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,046

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان غروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين.

وكلف مجلس الإدارة المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي لقيادة الفريق الأول فنيًا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لدوري أبطال آسيا.

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب كريستيان غروس على الفترة التي قضاها مدرباً للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية القادمة.

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