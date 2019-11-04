النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة تحتضن اجتماع إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية

بمشاركة 15 دولة.. وناقش عدداً من القضايا الاستراتيجية

احتضنت مكة المكرمة أعمال اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) بحضور نحو 15 دولة إسلامية، حيث ناقش عدداً من القضايا الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التقييس المختلفة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المعهد ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، خلال ترحيبه بممثلي الدول الأعضاء: "نتطلع بشغف للعمل سوياً على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، وبما يساعد على تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في بلادنا، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد".

وأعرب "القصبي" عن أمله في أن تمثل تلك الاجتماعات انطلاقة جديدة من العمل والتعاون البنّاء والفعال بين أجهزة التقييس الإسلامية، بما ينعكس بالخير والنماء على البلاد الإسلامية.

كما تضمّن اليوم الثاني من الفعاليات، انعقاد اجتماعات للجان النوعية المتخصصة مثل اللجنة المالية واللجنة الاستراتيجية بمشاركة عدد من الدول المعنية.

وقد بدأت يوم أمس الأحد، فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، والتي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو 35 دولة إسلامية إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامي (SMIIC) للفترة 2018-2020م.

ويشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

مكة المكرمة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة تحتضن اجتماع إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية
سبق

احتضنت مكة المكرمة أعمال اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) بحضور نحو 15 دولة إسلامية، حيث ناقش عدداً من القضايا الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التقييس المختلفة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المعهد ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، خلال ترحيبه بممثلي الدول الأعضاء: "نتطلع بشغف للعمل سوياً على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، وبما يساعد على تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في بلادنا، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد".

وأعرب "القصبي" عن أمله في أن تمثل تلك الاجتماعات انطلاقة جديدة من العمل والتعاون البنّاء والفعال بين أجهزة التقييس الإسلامية، بما ينعكس بالخير والنماء على البلاد الإسلامية.

كما تضمّن اليوم الثاني من الفعاليات، انعقاد اجتماعات للجان النوعية المتخصصة مثل اللجنة المالية واللجنة الاستراتيجية بمشاركة عدد من الدول المعنية.

وقد بدأت يوم أمس الأحد، فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، والتي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو 35 دولة إسلامية إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامي (SMIIC) للفترة 2018-2020م.

ويشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
05:09 PM

مكة تحتضن اجتماع إدارة معهد المواصفات للدول الإسلامية

بمشاركة 15 دولة.. وناقش عدداً من القضايا الاستراتيجية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
188

احتضنت مكة المكرمة أعمال اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) بحضور نحو 15 دولة إسلامية، حيث ناقش عدداً من القضايا الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات التقييس المختلفة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المعهد ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي، خلال ترحيبه بممثلي الدول الأعضاء: "نتطلع بشغف للعمل سوياً على تطوير إطار عمل تكاملي، يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، وبما يساعد على تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في بلادنا، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد".

وأعرب "القصبي" عن أمله في أن تمثل تلك الاجتماعات انطلاقة جديدة من العمل والتعاون البنّاء والفعال بين أجهزة التقييس الإسلامية، بما ينعكس بالخير والنماء على البلاد الإسلامية.

كما تضمّن اليوم الثاني من الفعاليات، انعقاد اجتماعات للجان النوعية المتخصصة مثل اللجنة المالية واللجنة الاستراتيجية بمشاركة عدد من الدول المعنية.

وقد بدأت يوم أمس الأحد، فعاليات الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) رقم (19)، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم (14)، والتي تستضيفها مكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

ويعد هذا التجمع هو أكبر تجمع إسلامي للهيئات والجهات المعنية بقضايا التقييس، حيث تشارك به نحو 35 دولة إسلامية إلى جانب عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، كما أن هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه المملكة مثل هذه الفعاليات، بعد فوزها ممثلةً بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامي (SMIIC) للفترة 2018-2020م.

ويشارك في هذه الاجتماعات عدد من ضيوف المملكة من الدول الأعضاء في المعهد بالإضافة إلى المراقبين، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة واللجان ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي وعدد من المنظمات المعنيّة بالتقييس مثل هيئة التقييس الخليجية، وغيرها من الجهات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,652
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,928
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,348
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,556

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة