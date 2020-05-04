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وعي المواطن والمقيم يحقق الأهداف الصحية والإنسانية العامة لـ"توكلنا"

تطبيق مجاني الاستخدام يعكس حرص القيادة على التخفيف عن الجميع

جاء إطلاق المملكة لتطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح الإلكترونية خلال فترة "منع التجول"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بأن تقوم الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

واستهدف التطبيق تعزيز التعاون الوثيق مع وزارة الصحة، في ظل حرص ولاة الأمر، على مراعاة أصحاب الظروف الحرجة والطارئة، والتسهيل على المواطنين والمقيمين الذين تتطلب مهام عملهم أو تجبرهم ظروفهم الطارئة، على الخروج من المنازل.
ويتميز التطبيق بأنه مجاني للجميع، ويتطلب استخدامه تحميله أولاً، والتسجيل فيه عند بدء المرحلة الخاصة بالأفراد.

وقد وجد تطبيق "توكلنا" بصيغته التي ورد بها، لخدمة الحالات الاستثنائية والظروف الدقيقة وبالغة الخطورة، التي تتحمل الانتظار حتى موعد السماح بالتجول.
وعلى المواطن والمقيم ملاحظة أن الضغط الزائد على النظام خطأ كبير، يبعد الطبيق عن هدفه الأساسي، بإفساح المجال أمام من يواجهون ظروفًا طارئة وحرجة للاستفادة من خدمات التطبيق.

ومن الضروري أن يدرك المواطنون والمقيمون الذين قد يحصلون على تصاريح استثناء هم ليسوا في حاجة قصوى لها، أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر، ويحصلون على تصاريح قد يكون غيرهم أحق بها.

ويعتمد نجاح التطبيق في تحقيق أهدافه، على الوعي الكامل، والإدراك الكافي بأن التطبيق له أهدافه العامة في التخفيف عن كاهل من يحتاجون إلى الخروج الاضطراري من منازلهم، بعيداً عمن يستغلون التطبيق في الحصول على تصاريح خروج ليست ضرورية أو عاجلة لهم.

وسيراعي تطبيق "توكلنا" التدرج في تقديم خدماته، فهو يحقق أهداف الدولة الصحية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، لذلك سيكون مخصصًا في مرحلة التطبيق التجريبي لشريحة منتقاة من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المواعيد الطبية وتطبيقات التوصيل.

وسيكون بمقدور هذه الجهات إصدار التصاريح إلكترونيًا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وعي المواطن والمقيم يحقق الأهداف الصحية والإنسانية العامة لـ"توكلنا"
سبق

جاء إطلاق المملكة لتطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح الإلكترونية خلال فترة "منع التجول"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بأن تقوم الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

واستهدف التطبيق تعزيز التعاون الوثيق مع وزارة الصحة، في ظل حرص ولاة الأمر، على مراعاة أصحاب الظروف الحرجة والطارئة، والتسهيل على المواطنين والمقيمين الذين تتطلب مهام عملهم أو تجبرهم ظروفهم الطارئة، على الخروج من المنازل.
ويتميز التطبيق بأنه مجاني للجميع، ويتطلب استخدامه تحميله أولاً، والتسجيل فيه عند بدء المرحلة الخاصة بالأفراد.

وقد وجد تطبيق "توكلنا" بصيغته التي ورد بها، لخدمة الحالات الاستثنائية والظروف الدقيقة وبالغة الخطورة، التي تتحمل الانتظار حتى موعد السماح بالتجول.
وعلى المواطن والمقيم ملاحظة أن الضغط الزائد على النظام خطأ كبير، يبعد الطبيق عن هدفه الأساسي، بإفساح المجال أمام من يواجهون ظروفًا طارئة وحرجة للاستفادة من خدمات التطبيق.

ومن الضروري أن يدرك المواطنون والمقيمون الذين قد يحصلون على تصاريح استثناء هم ليسوا في حاجة قصوى لها، أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر، ويحصلون على تصاريح قد يكون غيرهم أحق بها.

ويعتمد نجاح التطبيق في تحقيق أهدافه، على الوعي الكامل، والإدراك الكافي بأن التطبيق له أهدافه العامة في التخفيف عن كاهل من يحتاجون إلى الخروج الاضطراري من منازلهم، بعيداً عمن يستغلون التطبيق في الحصول على تصاريح خروج ليست ضرورية أو عاجلة لهم.

وسيراعي تطبيق "توكلنا" التدرج في تقديم خدماته، فهو يحقق أهداف الدولة الصحية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، لذلك سيكون مخصصًا في مرحلة التطبيق التجريبي لشريحة منتقاة من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المواعيد الطبية وتطبيقات التوصيل.

وسيكون بمقدور هذه الجهات إصدار التصاريح إلكترونيًا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:17 PM

وعي المواطن والمقيم يحقق الأهداف الصحية والإنسانية العامة لـ"توكلنا"

تطبيق مجاني الاستخدام يعكس حرص القيادة على التخفيف عن الجميع

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حامد العلي - الرياض
0
510

جاء إطلاق المملكة لتطبيق "توكلنا" لإدارة التصاريح الإلكترونية خلال فترة "منع التجول"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بأن تقوم الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

واستهدف التطبيق تعزيز التعاون الوثيق مع وزارة الصحة، في ظل حرص ولاة الأمر، على مراعاة أصحاب الظروف الحرجة والطارئة، والتسهيل على المواطنين والمقيمين الذين تتطلب مهام عملهم أو تجبرهم ظروفهم الطارئة، على الخروج من المنازل.
ويتميز التطبيق بأنه مجاني للجميع، ويتطلب استخدامه تحميله أولاً، والتسجيل فيه عند بدء المرحلة الخاصة بالأفراد.

وقد وجد تطبيق "توكلنا" بصيغته التي ورد بها، لخدمة الحالات الاستثنائية والظروف الدقيقة وبالغة الخطورة، التي تتحمل الانتظار حتى موعد السماح بالتجول.
وعلى المواطن والمقيم ملاحظة أن الضغط الزائد على النظام خطأ كبير، يبعد الطبيق عن هدفه الأساسي، بإفساح المجال أمام من يواجهون ظروفًا طارئة وحرجة للاستفادة من خدمات التطبيق.

ومن الضروري أن يدرك المواطنون والمقيمون الذين قد يحصلون على تصاريح استثناء هم ليسوا في حاجة قصوى لها، أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر، ويحصلون على تصاريح قد يكون غيرهم أحق بها.

ويعتمد نجاح التطبيق في تحقيق أهدافه، على الوعي الكامل، والإدراك الكافي بأن التطبيق له أهدافه العامة في التخفيف عن كاهل من يحتاجون إلى الخروج الاضطراري من منازلهم، بعيداً عمن يستغلون التطبيق في الحصول على تصاريح خروج ليست ضرورية أو عاجلة لهم.

وسيراعي تطبيق "توكلنا" التدرج في تقديم خدماته، فهو يحقق أهداف الدولة الصحية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، لذلك سيكون مخصصًا في مرحلة التطبيق التجريبي لشريحة منتقاة من موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المواعيد الطبية وتطبيقات التوصيل.

وسيكون بمقدور هذه الجهات إصدار التصاريح إلكترونيًا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية وأخرى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

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