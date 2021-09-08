انتخاب الإماراتية رزان المبارك رئيسةً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

تعد أكبر منظمة في العالم تساعد المجتمعات للمحافظة على البيئة الطبيعية

أعلن المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي نظّمه الاتحاد الدولي لحماية الدولي في مدينة مرسيليا بفرنسا، انتخاب رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN" لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد في تاريخه الممتدّ على مدى 72 عامًا، وأول رئيسة له من دول غرب آسيا، لتكون بذلك الرئيس الخامس عشر للاتحاد خلفًا للصيني زانغ زنشنغ في رئاسة الاتحاد لمدة أربع سنوات قادمة.

وعن انتخابها كرئيسة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، قالت رزان المبارك: "يشرفني أن يتم انتخابي لأكون الرئيس الخامس عشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، خاصة في هذه الأوقات الحرجة عندما نحتاج إلى تعزيز رفع مستوى الحفاظ على الطبيعة ليكون ضمن أهم الأولويات على جدول أعمال الاستدامة العالمية".

يذكر أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي تأسس عام 1948، المنظمة البيئية الأكبر والأكثر تنوعًا في العالم، وتتمثّل مهمته في التأثير والتشجيع ومساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم للحفاظ على الطبيعة، وضمان أن يكون أي استخدام للموارد الطبيعية عادلًا ومستدامًا.

ويضم أكثر من 18,000 خبير وعالم من خبراء المحافظة على الأنواع، و1400 عضو من المنظمات البيئية، بما في ذلك الدول والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الشعوب الأصلية، ويعد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المنظمة الدولية الوحيدة التي تتمتع بصفة مراقب دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الخبرة في القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة.