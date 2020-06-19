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الجمعة الثالثة منذ رفع التعليق.. جهود كبيرة للفرق الكشفية في تنظيم المصلين

تطبيق احترازات "كورونا" هدف المتطوعين.. و"الحربي": تعاون يعزز الانتماء

ساهمت الفرق التطوعية لجمعية الكشافة العربية السعودية، في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة في مختلف الجوامع والمساجد بمناطق ومحافظات المملكة، التي قررت الجهات ذات العلاقة إقامة صلاة الجمعة فيها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الفرق التطوعية قامت بالعديد من المهام للجمعة الثالثة على التوالي منذ رفع تعليق إقامة الصلوات في المساجد، وتمثل دور القادة الكشفيين والجوالة والرواد في تنظيم دخول وخروج المصلين، ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الجسدي.

وأكد "الحربي" أن مشاركة الجمعية مع العديد من الجهات ذات العلاقة منذ بدء جائحة كورونا يأتي في إطار المشاركة المجتمعية الكشفية مع الآخرين التي هي إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به من خلال إسهام أبناء المجتمع تطوعًا في مختلف الجهود، وهو الذي من شأنه إيضاً تحقيق التعاون بين مؤسسات المجتمع، وتوفر الإحساس القوي بالانتماء الوطني لدى المشاركين من أفراد الجمعية، فضلاً عن تحقيق الجودة في الأداء، وتنمية روح العطاء وحب العمل الوطني.

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الجمعة الثالثة منذ رفع التعليق.. جهود كبيرة للفرق الكشفية في تنظيم المصلين
سبق

ساهمت الفرق التطوعية لجمعية الكشافة العربية السعودية، في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة في مختلف الجوامع والمساجد بمناطق ومحافظات المملكة، التي قررت الجهات ذات العلاقة إقامة صلاة الجمعة فيها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الفرق التطوعية قامت بالعديد من المهام للجمعة الثالثة على التوالي منذ رفع تعليق إقامة الصلوات في المساجد، وتمثل دور القادة الكشفيين والجوالة والرواد في تنظيم دخول وخروج المصلين، ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الجسدي.

وأكد "الحربي" أن مشاركة الجمعية مع العديد من الجهات ذات العلاقة منذ بدء جائحة كورونا يأتي في إطار المشاركة المجتمعية الكشفية مع الآخرين التي هي إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به من خلال إسهام أبناء المجتمع تطوعًا في مختلف الجهود، وهو الذي من شأنه إيضاً تحقيق التعاون بين مؤسسات المجتمع، وتوفر الإحساس القوي بالانتماء الوطني لدى المشاركين من أفراد الجمعية، فضلاً عن تحقيق الجودة في الأداء، وتنمية روح العطاء وحب العمل الوطني.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
07:36 PM

الجمعة الثالثة منذ رفع التعليق.. جهود كبيرة للفرق الكشفية في تنظيم المصلين

تطبيق احترازات "كورونا" هدف المتطوعين.. و"الحربي": تعاون يعزز الانتماء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ساهمت الفرق التطوعية لجمعية الكشافة العربية السعودية، في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة في مختلف الجوامع والمساجد بمناطق ومحافظات المملكة، التي قررت الجهات ذات العلاقة إقامة صلاة الجمعة فيها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الفرق التطوعية قامت بالعديد من المهام للجمعة الثالثة على التوالي منذ رفع تعليق إقامة الصلوات في المساجد، وتمثل دور القادة الكشفيين والجوالة والرواد في تنظيم دخول وخروج المصلين، ومراعاة تطبيق قواعد التباعد الجسدي.

وأكد "الحربي" أن مشاركة الجمعية مع العديد من الجهات ذات العلاقة منذ بدء جائحة كورونا يأتي في إطار المشاركة المجتمعية الكشفية مع الآخرين التي هي إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به من خلال إسهام أبناء المجتمع تطوعًا في مختلف الجهود، وهو الذي من شأنه إيضاً تحقيق التعاون بين مؤسسات المجتمع، وتوفر الإحساس القوي بالانتماء الوطني لدى المشاركين من أفراد الجمعية، فضلاً عن تحقيق الجودة في الأداء، وتنمية روح العطاء وحب العمل الوطني.

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