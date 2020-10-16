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"الصحة": تسجيل 433 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 468 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهند تسجل 63.371 إصابة جديدة بـ"كورونا"

6 وفيات في اليابان ترفع الحصيلة إلى 1653

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 63.371 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و895 وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7370468 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 112161 وفاة.

من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1653 وفاة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل 63.371 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 63.371 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و895 وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7370468 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 112161 وفاة.

من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1653 وفاة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:12 PM

الهند تسجل 63.371 إصابة جديدة بـ"كورونا"

6 وفيات في اليابان ترفع الحصيلة إلى 1653

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 63.371 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و895 وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية في الهند اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 7370468 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 112161 وفاة.

من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 534 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91826 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1653 وفاة.

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