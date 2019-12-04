رئيس الوزراء ورئيس حكومة غينيا: نقدِّر دور الملك سلمان لخدمة الإسلام وتطوُّر ونهضة بلادي

خلال استقباله الدكتور سعد الشثري الذي يزور غينيا حاليًا

استقبل رئيس الوزراء ورئيس الحكومة بجمهورية غينيا كناوكري، الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا، بمكتبه بالعاصمة كناوكري أمس المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على هامش زيارته الحالية للجمهورية للمشاركة في أعمال المؤتمر الإسلامي الوطني "الإسلام دين الوسطية والتسامح والسلام" في دورته الخامسة التي تنظمها الأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا.

وفي بداية اللقاء عبّر رئيس الوزراء بجمهورية غينيا عن تقديره الخاص للجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ولجمهورية غينيا وتطورها ونهضتها بشكل خاص.

وقال الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا: نثمن مواقف السعودية المشرفة بكل ما من شأنه خدمة الإسلام، ومكافحة الفقر في جميع أنحاء المعمورة. منوهًا بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي في أعمال المؤتمر الإسلامي، ومؤكدًا أنها دليل على اهتمامه الخاص بغينيا.. وقال: وسنظل معترفين وشاكرين ومقدرين لكم كل خدمة تقدمونها في دعم الإسلام، ودعم القضايا والأنشطة في هذا البلد.

من جانبه، نقل المستشار بالديوان الملكي، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لفخامة الرئيس، وتمنياتهما لجمهورية غينيا بالتقدم والاستقرار.

وقال المستشار بالديوان الملكي: نثمِّن العلاقات المتميزة بين السعودية وغينيا، ونتطلع إلى زيادة التواصل، وزيادة الأعمال المشتركة بين البلدين على جميع الأصعدة، سواء كانت سياسية أو تجارية أو أخوية.





حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا كوناكري الشيخ علي جمال بنقورا.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.