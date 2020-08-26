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14 ألف تربوي بمكة يسابقون الزمن للتعرف على النظام الإلكتروني قبيل بدء الدراسة

عبر منصة "مدرستي" للتعليم عن بُعد من خلال 32 قاعة افتراضية جهّزتها الإدارة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث- برنامج التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي" عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ؛ بهدف تدريب كوادرها من شاغلي الوظائف التعليمية وفق توجيهات الوزارة بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية للتعليم.

وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أن "منصة مدرستي" تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد؛ حفاظًا على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، وحيث إن هذه البرامج التدريبية المميزة تمكّن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم.

من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أن هذه البرامج التدريبية عن بُعد؛ انطلقت اليوم الأربعاء: 7/ 1/ 1442هـ بمشاركة 13.000 ألف معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس (بنين) التابعة لها بخطة التدريب لنظام إدارة التعليم الإلكتروني في منصة "مدرستي"؛ بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بُعد، والاستفادة من كل الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة؛ مما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتحسين جودة التعليم.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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14 ألف تربوي بمكة يسابقون الزمن للتعرف على النظام الإلكتروني قبيل بدء الدراسة
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث- برنامج التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي" عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ؛ بهدف تدريب كوادرها من شاغلي الوظائف التعليمية وفق توجيهات الوزارة بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية للتعليم.

وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أن "منصة مدرستي" تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد؛ حفاظًا على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، وحيث إن هذه البرامج التدريبية المميزة تمكّن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم.

من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أن هذه البرامج التدريبية عن بُعد؛ انطلقت اليوم الأربعاء: 7/ 1/ 1442هـ بمشاركة 13.000 ألف معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس (بنين) التابعة لها بخطة التدريب لنظام إدارة التعليم الإلكتروني في منصة "مدرستي"؛ بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بُعد، والاستفادة من كل الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة؛ مما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتحسين جودة التعليم.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:50 PM

14 ألف تربوي بمكة يسابقون الزمن للتعرف على النظام الإلكتروني قبيل بدء الدراسة

عبر منصة "مدرستي" للتعليم عن بُعد من خلال 32 قاعة افتراضية جهّزتها الإدارة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث- برنامج التدريب على نظام إدارة التعليم الإلكتروني "منصة مدرستي" عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ؛ بهدف تدريب كوادرها من شاغلي الوظائف التعليمية وفق توجيهات الوزارة بتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية للتعليم.

وأبان المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أن "منصة مدرستي" تأتي مواكبةً لتوجهات الوزارة بالتدريب عن بُعد؛ حفاظًا على منسوبي التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية لهذا العام الدراسي، وحيث إن هذه البرامج التدريبية المميزة تمكّن كافة شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة من المهارات اللازمة للتعليم عن بُعد وتحسين نواتج التعلم.

من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة عمر الأحمدي أن هذه البرامج التدريبية عن بُعد؛ انطلقت اليوم الأربعاء: 7/ 1/ 1442هـ بمشاركة 13.000 ألف معلم، و1000 قائد مدرسي، وأكثر من 507 من المشرفين التربويين عبر 32 قاعة تدريبية افتراضية.

يُذكر أن إدارة تعليم مكة قد أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات والمكاتب التعليمية والمدارس (بنين) التابعة لها بخطة التدريب لنظام إدارة التعليم الإلكتروني في منصة "مدرستي"؛ بهدف إلحاق منسوبيها ببرامج الخطة التدريبية عن بُعد، والاستفادة من كل الدورات المقامة لاكتساب الخبرات التدريبية اللازمة، والارتقاء بمستوى المتدربين في مجال أعمالهم التعليمية المختلفة؛ مما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتحسين جودة التعليم.

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