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"ابن سمّان" أميناً عاماً اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

بتكليف من وزير الثقافة

وجّه وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بتكليف هتان بن منير بن سمَّان أميناً عاماً للجنة ويرتبط مباشرة برئيسها.

ويشغل "ابن سمَّان"، الذي يتحدث إلى جانب العربية، الإسبانية والإنجليزية، حالياً منصب مستشار العلاقات الدولية لوزير الثقافة، كما سبق وأن عمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) في منصب المدير التنفيذي لعلاقات هيئة المدن الاقتصادية ورئيس التراخيص في الإدارة القانونية، وأسس وأدار إدارة العلاقات لدولية في قطاع الطاقة الذرية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وخلال مسيرته المهنية، عمل "ابن سمَّان" الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "إبيرو أمريكانا" في المكسيك، في عدة جهات محلية ودولية، منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة، والشركة القابضة (American Standard Inc. & Trane Inc.) في الولايات الأمريكية، وفي سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة المكسيك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن سمّان" أميناً عاماً اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
سبق

وجّه وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بتكليف هتان بن منير بن سمَّان أميناً عاماً للجنة ويرتبط مباشرة برئيسها.

ويشغل "ابن سمَّان"، الذي يتحدث إلى جانب العربية، الإسبانية والإنجليزية، حالياً منصب مستشار العلاقات الدولية لوزير الثقافة، كما سبق وأن عمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) في منصب المدير التنفيذي لعلاقات هيئة المدن الاقتصادية ورئيس التراخيص في الإدارة القانونية، وأسس وأدار إدارة العلاقات لدولية في قطاع الطاقة الذرية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وخلال مسيرته المهنية، عمل "ابن سمَّان" الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "إبيرو أمريكانا" في المكسيك، في عدة جهات محلية ودولية، منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة، والشركة القابضة (American Standard Inc. & Trane Inc.) في الولايات الأمريكية، وفي سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة المكسيك.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
04:39 PM

"ابن سمّان" أميناً عاماً اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

بتكليف من وزير الثقافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بتكليف هتان بن منير بن سمَّان أميناً عاماً للجنة ويرتبط مباشرة برئيسها.

ويشغل "ابن سمَّان"، الذي يتحدث إلى جانب العربية، الإسبانية والإنجليزية، حالياً منصب مستشار العلاقات الدولية لوزير الثقافة، كما سبق وأن عمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) في منصب المدير التنفيذي لعلاقات هيئة المدن الاقتصادية ورئيس التراخيص في الإدارة القانونية، وأسس وأدار إدارة العلاقات لدولية في قطاع الطاقة الذرية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وخلال مسيرته المهنية، عمل "ابن سمَّان" الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "إبيرو أمريكانا" في المكسيك، في عدة جهات محلية ودولية، منها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة، والشركة القابضة (American Standard Inc. & Trane Inc.) في الولايات الأمريكية، وفي سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة المكسيك.

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