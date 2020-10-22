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أمير الرياض يدشن مبادرته لتوفير أجهزة لوحية للطلاب المحتاجين

ليستطيعوا مواصلة تعليمهم عن بعد تحت شعار "تعلم من منزلك"

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مبادرته لتوفير أجهزة لوحية للمحتاجين من الطلاب والطالبات ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد، تحت شعار "تعلم من منزلك".

جاء ذلك خلال استقباله لمدير التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، وعدداً من مديري التعليم بالمنطقة وممثل مؤسسة تكافل الخيرية.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد، ودعم مسيرة التعليم عن بعد لتحقيق رؤية المملكة في ذلك، إضافة إلى إحياء روح التكافل والتعاون والشراكة المجتمعية مع عدد من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية المانحة والشركات بالمنطقة.

يذكر أنه تم تأمين (17439) جهازاً بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية من أصل (55327)، ليصبح العدد المتبقي من الاحتياج (37888) جهازاً.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن مبادرته لتوفير أجهزة لوحية للطلاب المحتاجين
سبق

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مبادرته لتوفير أجهزة لوحية للمحتاجين من الطلاب والطالبات ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد، تحت شعار "تعلم من منزلك".

جاء ذلك خلال استقباله لمدير التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، وعدداً من مديري التعليم بالمنطقة وممثل مؤسسة تكافل الخيرية.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد، ودعم مسيرة التعليم عن بعد لتحقيق رؤية المملكة في ذلك، إضافة إلى إحياء روح التكافل والتعاون والشراكة المجتمعية مع عدد من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية المانحة والشركات بالمنطقة.

يذكر أنه تم تأمين (17439) جهازاً بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية من أصل (55327)، ليصبح العدد المتبقي من الاحتياج (37888) جهازاً.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
03:10 PM

أمير الرياض يدشن مبادرته لتوفير أجهزة لوحية للطلاب المحتاجين

ليستطيعوا مواصلة تعليمهم عن بعد تحت شعار "تعلم من منزلك"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مبادرته لتوفير أجهزة لوحية للمحتاجين من الطلاب والطالبات ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد، تحت شعار "تعلم من منزلك".

جاء ذلك خلال استقباله لمدير التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، وعدداً من مديري التعليم بالمنطقة وممثل مؤسسة تكافل الخيرية.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين لأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد، ودعم مسيرة التعليم عن بعد لتحقيق رؤية المملكة في ذلك، إضافة إلى إحياء روح التكافل والتعاون والشراكة المجتمعية مع عدد من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية المانحة والشركات بالمنطقة.

يذكر أنه تم تأمين (17439) جهازاً بالتعاون مع مؤسسة تكافل الخيرية من أصل (55327)، ليصبح العدد المتبقي من الاحتياج (37888) جهازاً.

وقد حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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