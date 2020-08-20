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أهالي "عاند الطائف" يشتكون من تجاهل مطالبهم منذ 10 سنوات.. و"رئيس المجلس البلدي" يرد

طالبوا بإنارة وسفلتة الشوارع أسوة بالمراكز التي أخذت نصيبها من الخدمات البلدية

تذمر العديد من أهالي مركز العاند "منحة القثمة" شمال الطائف من تجاهل أمانة محافظة الطائف لمطالبهم لعشر سنوات مضت بالسفلتة والإنارة أسوة بالمراكز المجاورة والتي أخذت نصيبها غير منقوص من الخدمات البلدية.

وتفصيلاً، قال الأهالي إن مشاريع شمال الطائف استبعدت مركز العاند من التنمية رغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي أخذت تتمدد في كل اتجاه في المركز، مشيرين إلى أن كافة المشاريع التي صبت في مركز عشيرة جاءت في توزيع غير عادل، وأن مركز العاند ظل قرابة عشر سنوات بدون اهتمام رغم المناشدات والمطالبات التي لم تجد آذاناً صاغية بينما تصغي لمطالب مراكز أخرى.

وأبان أهالي مركز "العاند" أن أمانة الطائف تركت مطالب أهالي المركز وحولت إحدى المشاريع قبل أيام قلائل إلى سوق الأنعام في توزيع يضع أكثر من علامة استفهام موجهين تساؤلاتهم لأمانة الطائف بقولهم: هل تنمية سوق الماشية أهم من تنمية البشر في مركز العاند.

وطالب الأهالي عبر "سبق" وزير الشؤون البلدية بالنظر في مطالبهم والشكاوى في تعثر المشاريع بالمركز.

ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس البلدي بمحافظة الطائف ساطي بن ثواب المقاطي أن وكالة المشاريع بالأمانة بالتنسيق مع ممثلي الدائرة بالمجلس البلدي وقفوا على احتياج "العاند" أسوة ببقية المراكز وتم تحديد بعض الشوارع ذات الأولوية للتنفيذ وبانتظار تنفيذها قريباً بإذن الله.

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أهالي "عاند الطائف" يشتكون من تجاهل مطالبهم منذ 10 سنوات.. و"رئيس المجلس البلدي" يرد
سبق

تذمر العديد من أهالي مركز العاند "منحة القثمة" شمال الطائف من تجاهل أمانة محافظة الطائف لمطالبهم لعشر سنوات مضت بالسفلتة والإنارة أسوة بالمراكز المجاورة والتي أخذت نصيبها غير منقوص من الخدمات البلدية.

وتفصيلاً، قال الأهالي إن مشاريع شمال الطائف استبعدت مركز العاند من التنمية رغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي أخذت تتمدد في كل اتجاه في المركز، مشيرين إلى أن كافة المشاريع التي صبت في مركز عشيرة جاءت في توزيع غير عادل، وأن مركز العاند ظل قرابة عشر سنوات بدون اهتمام رغم المناشدات والمطالبات التي لم تجد آذاناً صاغية بينما تصغي لمطالب مراكز أخرى.

وأبان أهالي مركز "العاند" أن أمانة الطائف تركت مطالب أهالي المركز وحولت إحدى المشاريع قبل أيام قلائل إلى سوق الأنعام في توزيع يضع أكثر من علامة استفهام موجهين تساؤلاتهم لأمانة الطائف بقولهم: هل تنمية سوق الماشية أهم من تنمية البشر في مركز العاند.

وطالب الأهالي عبر "سبق" وزير الشؤون البلدية بالنظر في مطالبهم والشكاوى في تعثر المشاريع بالمركز.

ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس البلدي بمحافظة الطائف ساطي بن ثواب المقاطي أن وكالة المشاريع بالأمانة بالتنسيق مع ممثلي الدائرة بالمجلس البلدي وقفوا على احتياج "العاند" أسوة ببقية المراكز وتم تحديد بعض الشوارع ذات الأولوية للتنفيذ وبانتظار تنفيذها قريباً بإذن الله.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:30 AM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:32 AM

أهالي "عاند الطائف" يشتكون من تجاهل مطالبهم منذ 10 سنوات.. و"رئيس المجلس البلدي" يرد

طالبوا بإنارة وسفلتة الشوارع أسوة بالمراكز التي أخذت نصيبها من الخدمات البلدية

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,414

تذمر العديد من أهالي مركز العاند "منحة القثمة" شمال الطائف من تجاهل أمانة محافظة الطائف لمطالبهم لعشر سنوات مضت بالسفلتة والإنارة أسوة بالمراكز المجاورة والتي أخذت نصيبها غير منقوص من الخدمات البلدية.

وتفصيلاً، قال الأهالي إن مشاريع شمال الطائف استبعدت مركز العاند من التنمية رغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي أخذت تتمدد في كل اتجاه في المركز، مشيرين إلى أن كافة المشاريع التي صبت في مركز عشيرة جاءت في توزيع غير عادل، وأن مركز العاند ظل قرابة عشر سنوات بدون اهتمام رغم المناشدات والمطالبات التي لم تجد آذاناً صاغية بينما تصغي لمطالب مراكز أخرى.

وأبان أهالي مركز "العاند" أن أمانة الطائف تركت مطالب أهالي المركز وحولت إحدى المشاريع قبل أيام قلائل إلى سوق الأنعام في توزيع يضع أكثر من علامة استفهام موجهين تساؤلاتهم لأمانة الطائف بقولهم: هل تنمية سوق الماشية أهم من تنمية البشر في مركز العاند.

وطالب الأهالي عبر "سبق" وزير الشؤون البلدية بالنظر في مطالبهم والشكاوى في تعثر المشاريع بالمركز.

ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس البلدي بمحافظة الطائف ساطي بن ثواب المقاطي أن وكالة المشاريع بالأمانة بالتنسيق مع ممثلي الدائرة بالمجلس البلدي وقفوا على احتياج "العاند" أسوة ببقية المراكز وتم تحديد بعض الشوارع ذات الأولوية للتنفيذ وبانتظار تنفيذها قريباً بإذن الله.

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