حتى وهي نائمة.. عملية تجميل تحرم صينية من إغلاق عينيها

أجرتها لجعل عينيها تبدوان أكبر.. خضعت لجراحتين ورفضت الثالثة

أصبحت سيدة صينية غير قادرة على إغلاق عينيها بشكل تام خلال نومها؛ وذلك بعد فشل عملية تجميل أجرتها لجفونها.

وأنفقت السيدة "لي" ما يقارب الـ13 ألف يوان؛ أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي تقريبًا، على جراحة تجميلية لجفون العينين؛ لكنها باتت غير قادرة على إغلاق عينيها تمامًا حتى أثناء نومها.

ووفق ما نقلته الخميس شبكة "سكاي نيوز" عن موقع "آسيا ون" الإخباري؛ فقد طلبت "لي" إجراء العملية لجعل عينيها تبدوان أكبر؛ لكنها لم تكن راضية عن النتائج؛ لذلك طلبت من العيادة إجراء تدخّل جراحي آخر، وجعل تأثير الجفن المزدوج أكثر وضوحًا.

ولم تكن نتائج العملية الثانية جيدة على الإطلاق؛ حيث ازدادت جفون "لي" سوءًا، ولم تعد قادرة على إغلاق عينيها، وهو ما فسّرته العيادة التي أجرت العملية بأنه يعود للمسافة القريبة جدًّا بين العمليتين؛ الأمر الذي جعل الندبات من كلتيهما تتداخل مع بعضها.

وعرضت العيادة على "لي" إجراء عملية ثالثة مع تأكيدها أن السيدة الصينية ستكون قادرة على إغلاق عينيها قريبًا بعد الْتئام الجروح بشكل نهائي؛ إلا أن "لي" رفضت ذلك، وأصرت على تسوية قانونية حصلت بموجبها على 5 آلاف دولار.