"عيدنا في بيتنا".. أهالي تبوك يحتفلون بأول أيام عيد الفطر

في ظل جائحة كورونا وتوافقًا مع الإجراءات الاحترازية

أبدى أبناء منطقة تبوك التزامًا كبيرًا اليوم بالإجراءات الاحترازية بمنع التجول، وحرصوا على الاستمتاع ببهجة عيد الفطر المبارك بمنازلهم، وحرص الآباء والأمهات على إدخال الفرحة على أطفالهم وأحبائهم.

وأقامت الأسر اليوم صلاة العيد في المنازل، وتبادلوا التهاني مع بعضهم، ومع أفراد العائلة والأصدقاء والأقارب كافة، سواء عبر الاتصالات الهاتفية، أو محادثات الفيديو.. وجسدت صور عدة كواليس اليوم الأول للعيد، وكيف ضرب أهالي تبوك كبقية مناطق السعودية مثالاً يحتذى به في الحرص والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أُقرت حفاظًا على صحتهم.