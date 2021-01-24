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انطلاق فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة لـ2022م

بعد توقّف لعامين.. بسبب الجائحة وما رافقها من إغلاقات وإجراءات احترازية

تنطلق في الرياض في الأول من مارس القادم، فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022م، وذلك بعد توقف لعامين متتاليين؛ بسبب جائحة كورونا، وما رافقها من إغلاقات وإجراءات احترازية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويُقام المعرض الذي يعـد الحدث العقاري السنوي الأكبر بالمملكة، على كامل مساحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى الرابع من مارس 2022م، بمشاركة واسعة من كُبرَيَات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة رامتان (الشركة المُنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية) محمد الفراج، إلى أن عودة انطلاق المعرض بهذا الزخم الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف قطاعات الأعمال المعنية بشؤون الإسكان والعقار وجهات التمويل بعد توقفه مدة عامين، تؤكد السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها معارض "ريستاتكس" في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وقريباً في المدينة المنورة.

وأوضح أن القطاع العقاري يسير بخطوات واثقة، مرتكزًا على رؤية واضحة وطموحة لقادة المملكة الذين يقدمون كل الدعم للقطاع العقاري الذي يعد قاطرة التنمية، مما أسهم بانتعاشه وفق رؤية 2030، منوهاً إلى أن المشاركين في المعرض سيوفرون حلولًا وعروضًا سكنية وعقارية وتمويلية وفرصًا استثمارية للزوار.

ولفت "الفراج" إلى أن معرض ريستاتكس في نسخته الحالية شهد إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس التطور المستمر الذي يشهده المعرض والفكر المتجدد الذي يعد نهجًا يسير عليه لمواصلة النمو والابتكار لخدمة المجتمع العقاري من مطورين وممولين ومسوقين وجهات حكومية ومستفيدين من أبناء هذا الوطن الباحثين عن فرص تملُّك الوحدات السكنية، حيث يوفر المعرض حلولاً إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف شرائح المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة لـ2022م
سبق

تنطلق في الرياض في الأول من مارس القادم، فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022م، وذلك بعد توقف لعامين متتاليين؛ بسبب جائحة كورونا، وما رافقها من إغلاقات وإجراءات احترازية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويُقام المعرض الذي يعـد الحدث العقاري السنوي الأكبر بالمملكة، على كامل مساحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى الرابع من مارس 2022م، بمشاركة واسعة من كُبرَيَات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة رامتان (الشركة المُنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية) محمد الفراج، إلى أن عودة انطلاق المعرض بهذا الزخم الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف قطاعات الأعمال المعنية بشؤون الإسكان والعقار وجهات التمويل بعد توقفه مدة عامين، تؤكد السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها معارض "ريستاتكس" في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وقريباً في المدينة المنورة.

وأوضح أن القطاع العقاري يسير بخطوات واثقة، مرتكزًا على رؤية واضحة وطموحة لقادة المملكة الذين يقدمون كل الدعم للقطاع العقاري الذي يعد قاطرة التنمية، مما أسهم بانتعاشه وفق رؤية 2030، منوهاً إلى أن المشاركين في المعرض سيوفرون حلولًا وعروضًا سكنية وعقارية وتمويلية وفرصًا استثمارية للزوار.

ولفت "الفراج" إلى أن معرض ريستاتكس في نسخته الحالية شهد إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس التطور المستمر الذي يشهده المعرض والفكر المتجدد الذي يعد نهجًا يسير عليه لمواصلة النمو والابتكار لخدمة المجتمع العقاري من مطورين وممولين ومسوقين وجهات حكومية ومستفيدين من أبناء هذا الوطن الباحثين عن فرص تملُّك الوحدات السكنية، حيث يوفر المعرض حلولاً إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف شرائح المجتمع.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
04:47 PM

انطلاق فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة لـ2022م

بعد توقّف لعامين.. بسبب الجائحة وما رافقها من إغلاقات وإجراءات احترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق في الرياض في الأول من مارس القادم، فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" بنسخته الجديدة للعام 2022م، وذلك بعد توقف لعامين متتاليين؛ بسبب جائحة كورونا، وما رافقها من إغلاقات وإجراءات احترازية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويُقام المعرض الذي يعـد الحدث العقاري السنوي الأكبر بالمملكة، على كامل مساحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى الرابع من مارس 2022م، بمشاركة واسعة من كُبرَيَات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة رامتان (الشركة المُنظمة لمعارض ريستاتكس العقارية) محمد الفراج، إلى أن عودة انطلاق المعرض بهذا الزخم الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف قطاعات الأعمال المعنية بشؤون الإسكان والعقار وجهات التمويل بعد توقفه مدة عامين، تؤكد السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تتمتع بها معارض "ريستاتكس" في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وقريباً في المدينة المنورة.

وأوضح أن القطاع العقاري يسير بخطوات واثقة، مرتكزًا على رؤية واضحة وطموحة لقادة المملكة الذين يقدمون كل الدعم للقطاع العقاري الذي يعد قاطرة التنمية، مما أسهم بانتعاشه وفق رؤية 2030، منوهاً إلى أن المشاركين في المعرض سيوفرون حلولًا وعروضًا سكنية وعقارية وتمويلية وفرصًا استثمارية للزوار.

ولفت "الفراج" إلى أن معرض ريستاتكس في نسخته الحالية شهد إطلاق هوية بصرية جديدة تعكس التطور المستمر الذي يشهده المعرض والفكر المتجدد الذي يعد نهجًا يسير عليه لمواصلة النمو والابتكار لخدمة المجتمع العقاري من مطورين وممولين ومسوقين وجهات حكومية ومستفيدين من أبناء هذا الوطن الباحثين عن فرص تملُّك الوحدات السكنية، حيث يوفر المعرض حلولاً إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف شرائح المجتمع.

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