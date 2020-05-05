النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك

حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:39 PM

أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك

حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
406

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,035
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,988

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة