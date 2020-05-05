أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-05 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 12:39 PM

أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.