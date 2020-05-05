أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.حالة الطقس الأرصاد
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.