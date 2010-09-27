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"الصحة": تسجيل 403 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 600 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 412 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 868 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 80.544.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 412 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 868 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 80.544.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:46 PM

الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 412 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 868 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 80.544.

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