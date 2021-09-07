"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخبّاش، وثار، وحبوناً، وبدر الجنوب.
وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-07
نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخبّاش، وثار، وحبوناً، وبدر الجنوب.
وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
11:54 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخبّاش، وثار، وحبوناً، وبدر الجنوب.
وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.