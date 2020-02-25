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وزير الصحة الأردني: الشماغ يعطي نفس فعالية الكمامة للوقاية من "كورونا"

أكد أن الأردن منع تصدير الكمامات للخارج

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن ارتداء الشماغ يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس "كورونا"، الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في بعض الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى أن غسله وتعقيمه يعطي نفس الفعالية للكمامة.

وأضاف "جابر" في مداخلة عبر التلفزيون الأردني: إن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري"، مشددًا على أنه فعال ويمنع التقبيل الذي قد ينقل الفيروس.

وتابع: الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما منح تصاريح للمصنعين لإنتاج الكمامات الطبية، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الوزير الأردني أن "أحد المصانع في الأردن ينتج كمامات فعالة في الوقاية من كورونا لمدة شهر، وأن سعر المنتج قد يصل إلى 25 ديناراً (132 ريالاً سعودياً)، فيما ينتج مصنع آخر كمامات يومية رخيصة الثمن.

وزير الصحة الأردني سعد جابر فيروس كورونا الجديد

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وزير الصحة الأردني: الشماغ يعطي نفس فعالية الكمامة للوقاية من "كورونا"
سبق

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن ارتداء الشماغ يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس "كورونا"، الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في بعض الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى أن غسله وتعقيمه يعطي نفس الفعالية للكمامة.

وأضاف "جابر" في مداخلة عبر التلفزيون الأردني: إن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري"، مشددًا على أنه فعال ويمنع التقبيل الذي قد ينقل الفيروس.

وتابع: الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما منح تصاريح للمصنعين لإنتاج الكمامات الطبية، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الوزير الأردني أن "أحد المصانع في الأردن ينتج كمامات فعالة في الوقاية من كورونا لمدة شهر، وأن سعر المنتج قد يصل إلى 25 ديناراً (132 ريالاً سعودياً)، فيما ينتج مصنع آخر كمامات يومية رخيصة الثمن.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
05:35 PM

وزير الصحة الأردني: الشماغ يعطي نفس فعالية الكمامة للوقاية من "كورونا"

أكد أن الأردن منع تصدير الكمامات للخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن ارتداء الشماغ يقوم بدور الكمامة في الوقاية من فيروس "كورونا"، الذي بدأ ينتشر بشكل متسارع في بعض الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى أن غسله وتعقيمه يعطي نفس الفعالية للكمامة.

وأضاف "جابر" في مداخلة عبر التلفزيون الأردني: إن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري"، مشددًا على أنه فعال ويمنع التقبيل الذي قد ينقل الفيروس.

وتابع: الأردن منع تصدير الكمامات والمواد الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس خارج المملكة، كما منح تصاريح للمصنعين لإنتاج الكمامات الطبية، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الوزير الأردني أن "أحد المصانع في الأردن ينتج كمامات فعالة في الوقاية من كورونا لمدة شهر، وأن سعر المنتج قد يصل إلى 25 ديناراً (132 ريالاً سعودياً)، فيما ينتج مصنع آخر كمامات يومية رخيصة الثمن.

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