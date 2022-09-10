"الصحة العالمية": وقف اختبار لقاح "أكسفورد" لا يجب أن يثبط العزائم لمواجهة "كورونا"

"سواميناثان" دعت إلى الاستعداد للتقلبات

اعتبرت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، اليوم (الخميس)، أن قرار شركة أسترازينيكا وقف تجربة لقاح جامعة أكسفورد لفيروس كورونا بعد مرض أحد المشاركين يعد جرس إنذار، لكنه لا ينبغي أن يثبط عزيمة الباحثين لمواجهة وباء كورونا.

ولفتت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في إفادة إعلامية افتراضية من جنيف إلى أن هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين.

وقالت: "لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا، فهذه الأشياء تحدث".