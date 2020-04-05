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"الصحة الإماراتية": شفاء 19 حالة.. وتسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع الحالات التي تم تشخيصها إلى 1798

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم رصدها 294 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم التعرُّف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.


فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية

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"الصحة الإماراتية": شفاء 19 حالة.. وتسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم رصدها 294 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم التعرُّف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.


05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:43 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:58 PM

"الصحة الإماراتية": شفاء 19 حالة.. وتسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع الحالات التي تم تشخيصها إلى 1798

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,291

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم رصدها 294 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم التعرُّف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلنت سابقًا؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.


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