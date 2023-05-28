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وسط حضور كبير.. الليث تشيع "المهداوي" شهيد الوطن لمثواه الأخير

أحد منسوبي القوات البرية.. استشهد أمس بنجران

شيع جمع من المواطنين بمحافظة الليث عصر اليوم الثلاثاء شهيد الوطن الجندي (هاشم بن حسن بن حنيش المهداوي ٢٤ عامًا) أحد منسوبي القوات البرية والذي استشهد أمس بنجران.

وكانت جموع المواطنين قد أدت صلاة الجنازة على"جثمان الشهيد" بعد عصر اليوم بالجامع الكبير بمحافظة الليث يتقدمهم عدد من مسؤولي القوات البرية وزملاء الشهيد، بالإضافة إلى بعض مسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة، قبل أن ينقل جثمانه ليوارى الثرى بمقبرة الليث، وسط حضور كبير اكتظت به جنبات المقبرة .

يذكر أن "الشهيد المهداوي" قد التحق بالخدمة العسكرية قبل عامين، وكان قد أصيب قبل ستة أشهر في جفنه الأيسر، وكاد أن يفقد إحدى عينيه، لكنه بعد أن تماثل للشفاء عاد لزملائه في ميدان العزة والشرف قبل أن يكتب الله له الشهادة وهو يذود عن دينه ومليكه ووطنه.

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وسط حضور كبير.. الليث تشيع "المهداوي" شهيد الوطن لمثواه الأخير
سبق

شيع جمع من المواطنين بمحافظة الليث عصر اليوم الثلاثاء شهيد الوطن الجندي (هاشم بن حسن بن حنيش المهداوي ٢٤ عامًا) أحد منسوبي القوات البرية والذي استشهد أمس بنجران.

وكانت جموع المواطنين قد أدت صلاة الجنازة على"جثمان الشهيد" بعد عصر اليوم بالجامع الكبير بمحافظة الليث يتقدمهم عدد من مسؤولي القوات البرية وزملاء الشهيد، بالإضافة إلى بعض مسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة، قبل أن ينقل جثمانه ليوارى الثرى بمقبرة الليث، وسط حضور كبير اكتظت به جنبات المقبرة .

يذكر أن "الشهيد المهداوي" قد التحق بالخدمة العسكرية قبل عامين، وكان قد أصيب قبل ستة أشهر في جفنه الأيسر، وكاد أن يفقد إحدى عينيه، لكنه بعد أن تماثل للشفاء عاد لزملائه في ميدان العزة والشرف قبل أن يكتب الله له الشهادة وهو يذود عن دينه ومليكه ووطنه.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
04:36 PM

وسط حضور كبير.. الليث تشيع "المهداوي" شهيد الوطن لمثواه الأخير

أحد منسوبي القوات البرية.. استشهد أمس بنجران

A A A
عوض الفهمي - الليث
24
19,874

شيع جمع من المواطنين بمحافظة الليث عصر اليوم الثلاثاء شهيد الوطن الجندي (هاشم بن حسن بن حنيش المهداوي ٢٤ عامًا) أحد منسوبي القوات البرية والذي استشهد أمس بنجران.

وكانت جموع المواطنين قد أدت صلاة الجنازة على"جثمان الشهيد" بعد عصر اليوم بالجامع الكبير بمحافظة الليث يتقدمهم عدد من مسؤولي القوات البرية وزملاء الشهيد، بالإضافة إلى بعض مسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة، قبل أن ينقل جثمانه ليوارى الثرى بمقبرة الليث، وسط حضور كبير اكتظت به جنبات المقبرة .

يذكر أن "الشهيد المهداوي" قد التحق بالخدمة العسكرية قبل عامين، وكان قد أصيب قبل ستة أشهر في جفنه الأيسر، وكاد أن يفقد إحدى عينيه، لكنه بعد أن تماثل للشفاء عاد لزملائه في ميدان العزة والشرف قبل أن يكتب الله له الشهادة وهو يذود عن دينه ومليكه ووطنه.

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