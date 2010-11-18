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رسمها مهندس ابتهاجاً بقدوم الملك.. شاهد أكبر جدارية ترحيبية احتضنتها تبوك

يعكف الآن على رسم صورة مماثلة لولي العهد بالتزامن مع الزيارة التاريخية للمنطقة

انتهى المهندس بدر البلوي، مساء أمس، من رسم أكبر لوحة جدارية تضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث توشحت الرسمة مبنى كبيراً على طريق الملك فهد بتبوك.

فيما يعكف "البلوي" الآن على رسم صورة مماثلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يأمل بإنجازها بالتزامن مع زيارة الملك سلمان المرتقبة إلى تبوك.

وكان "البلوي" قد عبر عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: هذا أقل شيء أهديه للملك وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

فيما وثّق المصور علي الشدوي هذه اللوحة الجميلة بمقطع فيديو تصوير جوي وصور ثابتة.

والجدير بالذكر أن تبوك تشهد الآن حراكاً واسعاً؛ ابتهاجاً بقدوم زيارة الملك سلمان للمنطقة التي تشهد نهضة تنموية كبيره في عهده حفظه الله.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسمها مهندس ابتهاجاً بقدوم الملك.. شاهد أكبر جدارية ترحيبية احتضنتها تبوك
سبق

انتهى المهندس بدر البلوي، مساء أمس، من رسم أكبر لوحة جدارية تضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث توشحت الرسمة مبنى كبيراً على طريق الملك فهد بتبوك.

فيما يعكف "البلوي" الآن على رسم صورة مماثلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يأمل بإنجازها بالتزامن مع زيارة الملك سلمان المرتقبة إلى تبوك.

وكان "البلوي" قد عبر عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: هذا أقل شيء أهديه للملك وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

فيما وثّق المصور علي الشدوي هذه اللوحة الجميلة بمقطع فيديو تصوير جوي وصور ثابتة.

والجدير بالذكر أن تبوك تشهد الآن حراكاً واسعاً؛ ابتهاجاً بقدوم زيارة الملك سلمان للمنطقة التي تشهد نهضة تنموية كبيره في عهده حفظه الله.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
02:18 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:38 PM

رسمها مهندس ابتهاجاً بقدوم الملك.. شاهد أكبر جدارية ترحيبية احتضنتها تبوك

يعكف الآن على رسم صورة مماثلة لولي العهد بالتزامن مع الزيارة التاريخية للمنطقة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
6
9,377

انتهى المهندس بدر البلوي، مساء أمس، من رسم أكبر لوحة جدارية تضمنت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث توشحت الرسمة مبنى كبيراً على طريق الملك فهد بتبوك.

فيما يعكف "البلوي" الآن على رسم صورة مماثلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يأمل بإنجازها بالتزامن مع زيارة الملك سلمان المرتقبة إلى تبوك.

وكان "البلوي" قد عبر عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: هذا أقل شيء أهديه للملك وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

فيما وثّق المصور علي الشدوي هذه اللوحة الجميلة بمقطع فيديو تصوير جوي وصور ثابتة.

والجدير بالذكر أن تبوك تشهد الآن حراكاً واسعاً؛ ابتهاجاً بقدوم زيارة الملك سلمان للمنطقة التي تشهد نهضة تنموية كبيره في عهده حفظه الله.

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