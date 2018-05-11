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شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج تكرم شابين عزلا أنفسهما قبل إصابة أحدهما بكورونا

وعيهما دفعهما لاستئجار شقة مفروشة بعد ظهور علامات المرض

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج اليوم شابين نظير وعيهما لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا وقيامهما بعزل أنفسهما بعد وصولهما على الفور لمحافظة الأفلاج قادمين من مدينة الرياض نظير ظهور علامات المرض على أحدهما ليتبّن بعد مراجعة المستشفى إصابته بكورونا .

وقام رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان بتقديم هدايا تكريمية للشابين مثمناً لهما موقفهما الشهم الذي ينم عن وعي منهما بخطورة انتشار فيروس كورونا والتقيد بالتعليمات لمواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى أنهما بعزلهما أنفسهما ومراجعة المستشفى والمكوث في الشقة المفروشة بمفردهما حتى ظهور نتائج التحليل وقيام المستشفى بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات عمل جليل ساهم في حماية المجتمع بالمحافظة من انتشار هذا الفيروس .

وكانت محافظة الأفلاج قد سجلت أول حالة إصابة لشاب قدم من الرياض وكان يشعر بآلام وارتفاع في درجة الحرارة وبعد وصوله المحافظة قام على الفور باستئجار شقة مفروشة له ومرافقه وعزلا أنفسهما عن ذويهما المجتمع وعدم مخالطة الآخرين وقاما بمراجعة مستشفى الأفلاج لتلقي العلاج والتأكد من سلامتهما من فيروس كورونا لتظهر نتائج التحيل إيجابية في اليوم الثاني على أحدهما.

وعلى الفور تم تقديم العلاج اللازم له ونقله ومرافقه للحجر الصحي بالأفلاج، وبعد تماثله للشفاء بظهور نتائج التحليل سلبية له، وسلامة مرافقه من الإصابة تم إخراجهما من المحجر الصحي السبت الماضي .

وقد لقي موقف الشابين بعزل أنفسهما إشادة وثناءً من الأهالي لوعيهما وحماية المجتمع من انتشار الفيروس .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج تكرم شابين عزلا أنفسهما قبل إصابة أحدهما بكورونا
سبق

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج اليوم شابين نظير وعيهما لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا وقيامهما بعزل أنفسهما بعد وصولهما على الفور لمحافظة الأفلاج قادمين من مدينة الرياض نظير ظهور علامات المرض على أحدهما ليتبّن بعد مراجعة المستشفى إصابته بكورونا .

وقام رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان بتقديم هدايا تكريمية للشابين مثمناً لهما موقفهما الشهم الذي ينم عن وعي منهما بخطورة انتشار فيروس كورونا والتقيد بالتعليمات لمواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى أنهما بعزلهما أنفسهما ومراجعة المستشفى والمكوث في الشقة المفروشة بمفردهما حتى ظهور نتائج التحليل وقيام المستشفى بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات عمل جليل ساهم في حماية المجتمع بالمحافظة من انتشار هذا الفيروس .

وكانت محافظة الأفلاج قد سجلت أول حالة إصابة لشاب قدم من الرياض وكان يشعر بآلام وارتفاع في درجة الحرارة وبعد وصوله المحافظة قام على الفور باستئجار شقة مفروشة له ومرافقه وعزلا أنفسهما عن ذويهما المجتمع وعدم مخالطة الآخرين وقاما بمراجعة مستشفى الأفلاج لتلقي العلاج والتأكد من سلامتهما من فيروس كورونا لتظهر نتائج التحيل إيجابية في اليوم الثاني على أحدهما.

وعلى الفور تم تقديم العلاج اللازم له ونقله ومرافقه للحجر الصحي بالأفلاج، وبعد تماثله للشفاء بظهور نتائج التحليل سلبية له، وسلامة مرافقه من الإصابة تم إخراجهما من المحجر الصحي السبت الماضي .

وقد لقي موقف الشابين بعزل أنفسهما إشادة وثناءً من الأهالي لوعيهما وحماية المجتمع من انتشار الفيروس .

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
05:44 PM

شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج تكرم شابين عزلا أنفسهما قبل إصابة أحدهما بكورونا

وعيهما دفعهما لاستئجار شقة مفروشة بعد ظهور علامات المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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كرّمت لجنة تنمية الأفلاج اليوم شابين نظير وعيهما لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا وقيامهما بعزل أنفسهما بعد وصولهما على الفور لمحافظة الأفلاج قادمين من مدينة الرياض نظير ظهور علامات المرض على أحدهما ليتبّن بعد مراجعة المستشفى إصابته بكورونا .

وقام رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان بتقديم هدايا تكريمية للشابين مثمناً لهما موقفهما الشهم الذي ينم عن وعي منهما بخطورة انتشار فيروس كورونا والتقيد بالتعليمات لمواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى أنهما بعزلهما أنفسهما ومراجعة المستشفى والمكوث في الشقة المفروشة بمفردهما حتى ظهور نتائج التحليل وقيام المستشفى بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات عمل جليل ساهم في حماية المجتمع بالمحافظة من انتشار هذا الفيروس .

وكانت محافظة الأفلاج قد سجلت أول حالة إصابة لشاب قدم من الرياض وكان يشعر بآلام وارتفاع في درجة الحرارة وبعد وصوله المحافظة قام على الفور باستئجار شقة مفروشة له ومرافقه وعزلا أنفسهما عن ذويهما المجتمع وعدم مخالطة الآخرين وقاما بمراجعة مستشفى الأفلاج لتلقي العلاج والتأكد من سلامتهما من فيروس كورونا لتظهر نتائج التحيل إيجابية في اليوم الثاني على أحدهما.

وعلى الفور تم تقديم العلاج اللازم له ونقله ومرافقه للحجر الصحي بالأفلاج، وبعد تماثله للشفاء بظهور نتائج التحليل سلبية له، وسلامة مرافقه من الإصابة تم إخراجهما من المحجر الصحي السبت الماضي .

وقد لقي موقف الشابين بعزل أنفسهما إشادة وثناءً من الأهالي لوعيهما وحماية المجتمع من انتشار الفيروس .

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