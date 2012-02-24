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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مدني الرياض" يخمد حريقاً في مركز تجاري بـ"العريجاء"

الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر "تويتر" إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

الدفاع المدني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الرياض" يخمد حريقاً في مركز تجاري بـ"العريجاء"
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر "تويتر" إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
03:59 PM

"مدني الرياض" يخمد حريقاً في مركز تجاري بـ"العريجاء"

الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر "تويتر" إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

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