"مدني الرياض" يخمد حريقاً في مركز تجاري بـ"العريجاء"

أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر "تويتر" إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر "تويتر" إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.الدفاع المدني الرياض
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر "تويتر" إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر "تويتر" إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.